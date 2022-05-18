На Украине героически погиб 24-летний мотострелок из Бурятии

На Украине героически погиб Кирилл Иванов, контрактник из Бурятии.Иванов Кирилл Алексеевич трагически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной операции на Украине 1 мая, сообщается в группе «Селенга-инфо».Кирилл родился 11 мая 1997 года в Гусиноозёрске. Когда мальчику было 11 лет, не стало его отца. Учился в основной общеобразовательной школе №3 в Гусиноозёрске. После окончания девятого класса поступил в авиационный техникум в Улан-Удэ.В 2015 году был призван в армию. Мечтал стать военным.После армии жил в гражданском браке, у пары родился сын.Пошел служить по контракту пулемётчиком мотострелкового батальона.По характеру Кирилл был добрым, общительным, жизнерадостным, всегда готов был прийти на помощь.Прощание с Кириллом состоялось 13 мая.