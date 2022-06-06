СКОРБИМ 06.06.2022 в 09:55
На Украине погиб «Ваха» - самый известный доброволец из Бурятии
Предположительно, его убил снайпер
Текст: Константин Воронов
Телеграм-каналы и паблики Бурятии сообщают о гибели на Украине Владимира Анданова, известного под позывным «Ваха».
«Он погиб ночью во время разведки местности вместе со своим товарищем предположительно от рук снайпера», пишет, в частности, «Пеленг 03». Информация о гибели Вахи также появилась в паблике «Боевое братство в Бурятии».
Напомним, Ваха – пожалуй, самый известный доброволец из Бурятии, воевавший на Донбассе еще в 2014 году.
Владимир Анданов родился в селе Кусочи Могойтуйского района Забайкальского края. После школы поступил в Агинский педагогический колледж, в 1997 году был призван в ряды Российской армии. В 2005 году переехал в Улан-Удэ.
«На Донбасс я поехал в сентябре 2014 года. Меня побудили события 2 мая в Одессе, где заживо сжигали людей. Мотивы идейные – мой дед воевал на Украине, в Виннице, гонял бандеровцев до 1946 года», - рассказывал Ваха в большом интервью «Номер один» в 2017 году.
В 2016 году Ваха вернулся в Улан-Удэ, работал инструктором в общественной организации «Боевое братство».
Как сообщает телеграм-канал «Режим Б», Владимир Анданов также воевал в Сирии и Ливии. По данным этого канала, вместе в Вахой погиб еще один доброволец Баир Митупов из Агинского округа.
Фото: из личного архива Владимира Анданова
«Он погиб ночью во время разведки местности вместе со своим товарищем предположительно от рук снайпера», пишет, в частности, «Пеленг 03». Информация о гибели Вахи также появилась в паблике «Боевое братство в Бурятии».
Напомним, Ваха – пожалуй, самый известный доброволец из Бурятии, воевавший на Донбассе еще в 2014 году.
Владимир Анданов родился в селе Кусочи Могойтуйского района Забайкальского края. После школы поступил в Агинский педагогический колледж, в 1997 году был призван в ряды Российской армии. В 2005 году переехал в Улан-Удэ.
«На Донбасс я поехал в сентябре 2014 года. Меня побудили события 2 мая в Одессе, где заживо сжигали людей. Мотивы идейные – мой дед воевал на Украине, в Виннице, гонял бандеровцев до 1946 года», - рассказывал Ваха в большом интервью «Номер один» в 2017 году.
В 2016 году Ваха вернулся в Улан-Удэ, работал инструктором в общественной организации «Боевое братство».
Как сообщает телеграм-канал «Режим Б», Владимир Анданов также воевал в Сирии и Ливии. По данным этого канала, вместе в Вахой погиб еще один доброволец Баир Митупов из Агинского округа.
Фото: из личного архива Владимира Анданова