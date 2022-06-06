СКОРБИМ 06.06.2022 в 09:55

На Украине погиб «Ваха» - самый известный доброволец из Бурятии

Предположительно, его убил снайпер
A- A+
Текст: Константин Воронов
На Украине погиб «Ваха» - самый известный доброволец из Бурятии
Телеграм-каналы и паблики Бурятии сообщают о гибели на Украине Владимира Анданова, известного под позывным «Ваха».

«Он погиб ночью во время разведки местности вместе со своим товарищем предположительно от рук снайпера», пишет, в частности, «Пеленг 03». Информация о гибели Вахи также появилась в паблике «Боевое братство в Бурятии».

Напомним, Ваха – пожалуй, самый известный доброволец из Бурятии, воевавший на Донбассе еще в 2014 году.

Владимир Анданов родился в селе Кусочи Могойтуйского района Забайкальского края. После школы поступил в Агинский педагогический колледж, в 1997 году был призван в ряды Российской армии. В 2005 году переехал в Улан-Удэ.

«На Донбасс я поехал в сентябре 2014 года. Меня побудили события 2 мая в Одессе, где заживо сжигали людей. Мотивы идейные – мой дед воевал на Украине, в Виннице, гонял бандеровцев до 1946 года», - рассказывал Ваха в большом интервью «Номер один» в 2017 году.

В 2016 году Ваха вернулся в Улан-Удэ, работал инструктором в общественной организации «Боевое братство».

Как сообщает телеграм-канал «Режим Б», Владимир Анданов также воевал в Сирии и Ливии. По данным этого канала, вместе в Вахой погиб еще один доброволец Баир Митупов из Агинского округа.

Фото: из личного архива Владимира Анданова

Все новости

Красавицу из Бурятии признали достоянием России
06.06.2022 в 10:58
В Бурятии сообщили о подорожании дров и угля
06.06.2022 в 10:37
Глава Бурятии отправил министра ремонтировать дорогу
06.06.2022 в 10:10
В Улан-Удэ по горячим следам задержали мотоугонщика
06.06.2022 в 10:05
На Украине погиб «Ваха» - самый известный доброволец из Бурятии
06.06.2022 в 09:55
На Украине погиб сержант-артиллерист из Баргузина
06.06.2022 в 09:29
Молодого жителя Улан-Удэ заставили подметать улицы за обман своей девушки
06.06.2022 в 09:03
Жительницу Бурятии осудили за организацию незаконной миграции
06.06.2022 в 08:53
Улан-Удэ получит дополнительные пять миллиардов на ремонт очистных
05.06.2022 в 14:35
В Улан-Удэ шестого июня отключат горячую воду
05.06.2022 в 14:21
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июня

Читайте также
На Украине погиб сержант-артиллерист из Баргузина
У Геннадия Орлова остались жена и двое сыновей
06.06.2022 в 09:29
В Бурятии простятся с погибшим на Украине военным

Арсалан Дамбаев погиб 25 мая

05.06.2022 в 13:17
На Украине погиб старший лейтенант из Еравны Баир Хандуев
Офицер награждён Орденом Мужества посмертно
03.06.2022 в 10:44
В Бурятии прощаются с погибшим на Украине военным врачом
Алдар Путункеев представлен к награждению Орденом Мужества посмертно
02.06.2022 в 11:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru