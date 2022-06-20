СКОРБИМ 20.06.2022 в 16:29

На Украине героически погиб 22-летний Дмитрий Быков

Военнослужащий представлен к Ордену Мужества посмертно
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Текст: Нина Павлова
На Украине героически погиб 22-летний Дмитрий Быков
На Украине в ходе военной спецоперации погиб Быков Дмитрий Сергеевич, гвардии младший сержант 11 ОДШБр.

Дмитрий родился 6 октября 1999 года. Проживал в п. Челутай 24 км. Закончил Челутаевскую среднюю общеобразовательную школу номер 1. 

"Учителя отзываются о Диме, как об ответственном, всегда дружелюбным, отзывчивом мальчишке. Он всегда был лидером в классе. Лидером в группе, после 9 класса он пошёл учится и закончил Бурятский Республиканский Индустриальный техникум, по специальности помощник машиниста электровоза", - рассказывают родные Дмитрия.



Парень увлекался футболом, всегда отстаивал честь своего посёлка. А в 2019 году был призван на срочную службу в 11 ОДШБр Сосновый Бор. Через 6 месяцев подписал контракт в той же части. Был отправлен от части на учёбу в г. Томск на 3 месяца. На 2 августа 2021 года награждён благодарственным письмом Народного Хурала Республики Бурятия. Получил звание гвардии младший сержант. Был назначен командиром гранатометного-пулеметного отделения.


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24 февраля 2022 года в составе 6 гвардейской ОДШр был десантирован на территорию Украины, где принимал участие в удержании трех мостов, которые позволили нашим войскам зайти на Украину.

21 апреля 2022 года Дмитрий погиб. Представлен к Ордену Мужества посмертно.



"Димка был самым добрым, ответственным, отзывчивый, всегда мог подать руку помощи. Даже когда прикрывая сослуживца на Украине, в его автомат попала пуля, его развернуло на 360 градусов. Автомат стал не пригодным для стрельбы и прикрытия сослуживца, но наш Дима все равно с не рабочим автоматом пошёл и прикрывал спину своего сослуживца, не смотря на то что ему не чем отстреливаться (со слов сослуживцев это его второй день рождения).
Мы помним и гордимся! Он для нас Герой! В свои 22 года он увидел больше всех, чем мы в свои здесь", - рассказала родственница парня.
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