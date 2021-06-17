Строительство деревянных домов в Бурятии за полгода подорожало в два раза

Жители республики начинают присматриваться к альтернативным способам постройки





Один из крупнейших арендаторов лесных массивов в республике - ЗАО «Байкальская лесная компания» - недавно увеличил плату за один кубический метр делового леса на корню с 3 тыс. рублей за кубометр до 5 тыс. рублей. По мнению экспертов, это приведет к новому витку цен на пиломатериалы и ударит по темпам жилищного строительства в регионе. Причем сумасшедшая инфляция сегодня делает совершенно бессмысленным строительство популярных деревянных домов и бань. И возвращает интерес строителей к старому и доброму кирпичу, цены на который по-прежнему остаются приемлемыми.

Мечта среднестатистического жителя республики о своем собственном доме в последние годы была, в принципе, выполнимой. Разумеется, в бюджетном варианте. Всего лишь 400 тыс. рублей за коробку размером 7х8 с крышей и простой отделкой плюс 300 тысяч за участок и некоторые другие расходы. Около 1 млн рублей, и человек становился домовладельцем где-нибудь в Тулунже. Сегодня же за эти деньги мало что можно построить. Ведь недавнее повышение цен на пиломатериалы увеличило рыночную стоимость изготовления среднего деревянного дома почти на полмиллиона рублей. Почему все так выросло?Никогда не знаешь, как может отозваться то или иное событие на другом конце света. Так, в 2020 году жители крупных американских городов вдруг осознали, что жить в многоквартирных домах, в общем-то, небезопасно с точки зрения циркуляции вируса, и массово потянулись на землю. Поскольку сосна она и в Америке сосна, то строить ранчо из дерева начали и там. Естественно, поставщики из лесной Канады не смогли удовлетворить возросший американский спрос, и цены на пиломатериал выросли за год почти в четыре раза. Поскольку канадский брус пошел в США, то китайцы, которые ранее закупали в Канаде пиломатериал, остались с носом и в связи с дефицитом и дороговизной начали активно «пылесосить» пиломатериал на всех рынках. Поднимая экспортные цены и в России.В Бурятии с начала года стоимость пиломатериала выросла в два раза - до 17 тыс. рублей за кубометр. Между тем это не предел, поскольку недавно выросла и стоимость покупки леса у арендаторов, которые, похоже, внесли свою лепту в стимуляцию инфляционной волны на рынке стройматериалов. Например, один из крупнейших арендаторов лесных массивов в республике - ЗАО «Байкальская лесная компания» - на днях увеличил плату за один кубический метр делового леса (на корню) в Прибайкальском районе Бурятии с 3 тыс. рублей за кубометр до 5 тыс. рублей. Казалось бы, если конечный пиломатериал в Бурятии стоит 15-17 тысяч за куб, то игра стоит свеч. На самом деле затраты съедают всю прибыль.- Проблема в том, что при покупке деляны, допустим, вы покупаете по бумагам исходя из наличия на ней 1000 кубометров леса, то в реальности выход там 70%, - рассказывает технологию предприниматель Алексей Башаров. - Из этого количества отнимаем березу, осину и получаем всего 500 кубов сосны. Далее убираем тонкие, кривые, гнилые, пораженные короедом стволы. В итоге из этого количества остается примерно 120,8 кубометра качественного кругляка. Все надо спилить, заготовить и вывезти из леса. Затем это количество необходимо уполовинить еще в два раза в результате распиловки и добавить расходы на электроэнергию и пилы.По словам Алексея Башарова, в итоге прибайкальские предприниматели выходят на себестоимость в 27600 рублей за кубический метр.Возникает вопрос, а почему сегодня продается пиломатериал по ценам в два раза ниже себестоимости?- Поскольку на протяжении года с небольшим цена леса на корню выросла с 1,2 тыс. рублей за куб, далее до 3 тысяч и недавно до 5 тысяч за кубометр, то, разумеется, часть заготовителей брала лес еще по старым ценам, - объясняет предприниматель. - Также не секрет, что значительная часть из реализуемого пиломатериала шла из ворованного леса. И масштаб будет только расти.По словам предпринимателя, при столь астрономических ценах леса на корню перерабатывать его «абсолютно бессмысленно, и региональным властям необходимо определиться с вопросом - нужна ли вообще лесопереработка в Бурятии»? Добавим, что, судя по информации на сайте предприятия, власти передали «Байкальской лесной компании» в долгосрочную аренду 1 млн 54 тыс. гектаров леса с целью «формирования лесосырьевой базы». Сейчас эту «сырьевую базу» (помимо удовлетворения собственных нужд в сырье) выгодно продают на корню. В принципе, лес пить и есть не просит, продать сторонним бизнесменам арендованный лес можно в любое время и в любом количестве по той цене, которую захочется. Ведь качественных хвойных лесов, годных для переработки, в Бурятии осталось немного. А те, что есть, находятся в основном в аренде у ЗАО «БЛК». Другим же лесопользователям получить леса в аренду крайне проблематично. Поскольку нет конкуренции - нет и нормальных цен.Когда же цены на пиломатериалы в Бурятии вернутся на землю?- Никогда в обозримой перспективе, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Дело в том, что в условиях кризиса, усугубляемого монополизмом и нехваткой сырья, рыночные факторы - понижение цен при росте предложения - перестают работать. Максимум, чего можно ожидать, это сезонной корректировки цен в связи с окончанием строительного сезона в Бурятии.Впрочем, Анатолий Масловский все же не исключил и того, что «в случае ожидаемого мощного обвала мировой экономики и резкого падения спроса на новые дома цены на пиломатериалы могут упасть». Ведь тогда наш пиломатериал там никому не будет нужен и его придется сбывать внутри страны. А спрос и здесь ожидается невысокий.Между тем серьезность кризиса в лесопереработке Бурятии уже начинает сказываться на строительстве.- Заказчики сегодня начинают более внимательно присматриваться к альтернативным способам постройки домов и уходят от традиционного дерева, - рассказывает улан-удэнский предприниматель Александр. - Например, высококачественный клееный брус в Иркутске уже сопоставим с обычным нашим, мягко говоря, низкокачественным пиломатериалом, и люди начинают строить уже из него.По словам Александра, возрастает интерес и к каркасному домостроению, однако для нашего климата с перепадами температур он не совсем подходит. Кроме того, в каркасных домах, утепленных минеральной ватой и пенопластом, очень любят поселяться мыши и крысы.Но самое главное, в Бурятии заказчики все более начинают поворачиваться лицом от дерева к более надежному материалу - полузабытому кирпичу. Ведь на фоне рекордных высот пиломатериала цены на красный кирпич (13 рублей в опте) уже не кажутся такими высокими. И сомнительно, что он будет расти так же бодро, как пиломатериал. Ведь глина, из которой изготавливается кирпич, очень распространенное сырье и с более меньшими затратами. К тому же цену на тот же пиломатериал фактически устанавливают США с Китаем, и его можно всегда вывезти за рубеж. В отличие от кирпича, который тяжел и невыгоден в транспортировке на длинные расстояния.Так что пока лесная отрасль Бурятии гонится за сверхдоходами, для кирпичных заводов открываются неплохие перспективы.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»