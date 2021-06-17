В Бурятии прокуратура предостерегла главу минприроды за неготовность к паводкам

Представления внесены в мэрию Улан-Удэ и заместителю председателя правительства республики





Прокуратура Бурятии в преддверии летнего паводкового сезона проверили подготовку к возможной стихии уполномоченных органов и муниципалитетов, сообщили в пресс-службе надзорного орагана.



Нарушения выявлены в семи муниципальных образованиях. Их администрациями не обеспечено своевременное формирование пунктов временного размещения населения, материальных резервов – медикаментов, продуктов питания, материалов и средств для проведения аварийно-восстановительных мероприятий.



Для устранения нарушений объявлено 51 предостережение, внесено 11 представлений.



В частности, заместителем прокурора республики объявлено предостережение министру природных ресурсов и экологии республики, внесены представления в администрацию Улан-Удэ, заместителю председателя правительства республики в связи с тем, что не проводятся мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод на территории региона.



Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.



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