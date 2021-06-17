Между Бурятией и Иркутском началась «мусорная война»

Соседний регион не хочет принимать отходы из республики





«Мусорная» проблематика, существующая в Бурятии, неожиданно начинает выплескиваться на Иркутскую область. В правительстве республики желают подключить иркутскую сторону к решению вопросов вывоза и захоронения отходов, однако соседний регион сопротивляется.

«Мы сейчас ведем серьезную работу по межрегиональному взаимодействию с Иркутской областью. Чтобы, например, мусор из Тунки и Северобайкальска вывозить не на полигоны Бурятии, а на полигоны в Иркутской области», - сообщил сегодня депутатам Хурала министр природных ресурсов РБ Сергей Матвеев.Иркутяне отчаянно сопротивляются внезапному бурятскому предложению. Областные власти уже два раза давали отказ.«Сейчас ищу другие пути, чтобы эту проблему все же разрешить. В том числе, готовлю на Викторию Валериевну Абрамченко (зампред правительства России – прим. авт.) тезисы по межрегиональному взаимодействию», - отметил министр всю сложность обсуждения с иркутянами темы приема ими бурятского мусора.Фото: «Номер один»