Монгольские цирики завершили миссию в Афганистане

Через Афган прошли 3300 монгольских военнослужащих, участвовавших в совместной с США операции по поддержанию мира



В Улан-Баторе 17 июня на главной площади состоялась торжественная церемония чествования военнослужащих Вооруженных Сил Монголии, проходивших службу в Афганистане На мероприятии выступил президент Монголии, главнокомандующий Вооруженными Силами Халтмаагийн Баттулга, сообщает



Отметив, что служба миротворческого контингента Вооруженных Сил Монголии в Афганистане внесла вклад в дело поддержания мира во всем мире, президент Монголии подчеркнул, что монгольские военные по праву получили признание со стороны правительственных чиновников, военных специалистов и военнослужащих других стран за свои профессиональные навыки, дисциплину и организованность и всегда были образом для подражания.



«Народ Монголии гордится вами. От имени нашего народа я хотел бы поблагодарить всех вас за защиту и укрепление боевой чести наших предков. Монгольский солдат - это солдат мира, монгольский солдат – это воины Чингиса»,- сказал глава государства.



В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Монголией и ООН 1999 года и законом «Об участии военных и полицейских в миротворческих и других международных операциях ООН», принятым парламентом в 2002 году, Вооруженные Силы Монголии участвуют в операциях по поддержанию мира в Исламской Республике Афганистан с 2003 года.



• С 2003 по 2011 год в ходе операции «Устойчивая свобода» в 13 сменах работали 265 офицеров и старшин мобильной артиллерийской учебной группы.

• В 2009-2015 годах 1252 офицера мотострелковой роты были развернуты в 10 смен в ходе операции «"Устойчивая свобода».

• С 2010 по 2015 год в операции «Международные силы содействия безопасности» были задействованы 54 военных учебной группы технического обслуживания вертолетов в 9 смен и 439 сотрудников службы безопасности в 8 смен.

• С 2015 года 1356 военнослужащих несли службу в 12 сменах в операции «Решительная поддержка».



В итоге более 3300 монгольских военнослужащих участвовали в совместной с США операции по поддержанию мира в Исламской Республике Афганистан. Личный состав последней смены монгольского контингента вернулся на родину 4 июня 2021 года.



В церемонии чествования солдат и офицеров приняли участие министр обороны, бригадный генерал Г.Сайханбаяр, руководитель администрации президента Монголии У.Шижир, советник президента Монголии по оборонной политике Л.Болд, советник президента Монголии по внешней политике Т.Тэгшжаргал, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Д.Ганзориг и Чрезвычайный и Полномочный посол США в Монголии Майкл Клечески.



Фото: montsame.mn В Улан-Баторе 17 июня на главной площади состоялась торжественная церемония чествования военнослужащих Вооруженных Сил Монголии, проходивших службу в Афганистане На мероприятии выступил президент Монголии, главнокомандующий Вооруженными Силами Халтмаагийн Баттулга, сообщает МОНЦАМЭ Отметив, что служба миротворческого контингента Вооруженных Сил Монголии в Афганистане внесла вклад в дело поддержания мира во всем мире, президент Монголии подчеркнул, что монгольские военные по праву получили признание со стороны правительственных чиновников, военных специалистов и военнослужащих других стран за свои профессиональные навыки, дисциплину и организованность и всегда были образом для подражания.«Народ Монголии гордится вами. От имени нашего народа я хотел бы поблагодарить всех вас за защиту и укрепление боевой чести наших предков. Монгольский солдат - это солдат мира, монгольский солдат – это воины Чингиса»,- сказал глава государства.В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Монголией и ООН 1999 года и законом «Об участии военных и полицейских в миротворческих и других международных операциях ООН», принятым парламентом в 2002 году, Вооруженные Силы Монголии участвуют в операциях по поддержанию мира в Исламской Республике Афганистан с 2003 года.• С 2003 по 2011 год в ходе операции «Устойчивая свобода» в 13 сменах работали 265 офицеров и старшин мобильной артиллерийской учебной группы.• В 2009-2015 годах 1252 офицера мотострелковой роты были развернуты в 10 смен в ходе операции «"Устойчивая свобода».• С 2010 по 2015 год в операции «Международные силы содействия безопасности» были задействованы 54 военных учебной группы технического обслуживания вертолетов в 9 смен и 439 сотрудников службы безопасности в 8 смен.• С 2015 года 1356 военнослужащих несли службу в 12 сменах в операции «Решительная поддержка».В итоге более 3300 монгольских военнослужащих участвовали в совместной с США операции по поддержанию мира в Исламской Республике Афганистан. Личный состав последней смены монгольского контингента вернулся на родину 4 июня 2021 года.В церемонии чествования солдат и офицеров приняли участие министр обороны, бригадный генерал Г.Сайханбаяр, руководитель администрации президента Монголии У.Шижир, советник президента Монголии по оборонной политике Л.Болд, советник президента Монголии по внешней политике Т.Тэгшжаргал, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Д.Ганзориг и Чрезвычайный и Полномочный посол США в Монголии Майкл Клечески.Фото: montsame.mn