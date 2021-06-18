Алексей Цыденов: «Работа через «не могу», со сжатыми зубами»

В преддверии Дня медиков глава республики наградил и поблагодарил работников здравоохранения



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил работников здравоохранения с наступающим Днем медицинского работника на церемонии награждения лучших медиков, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи. Награды в честь праздника получили 90 работников здравоохранения, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«COVID заставил нас на очень многое посмотреть по-другому. И высветились самые лучшие, самые сильные ваши качества: самоотверженность, самоотдача, работоспособность, душевность, профессионализм. Вам попадаются разные пациенты, с разными эмоциями – вы это все принимаете на себя. И вот этот бойцовский характер, работа через «не могу», со сжатыми зубами - это высшее проявление вашего профессионализма, мастерства и лучших человеческих качеств. Безусловно, мы тоже стараемся как-то вам помочь: чтобы у вас новая техника была, машины, новые ФАПы. Президент России Владимир Путин уделяет, мне кажется, самое большое внимание именно здравоохранению. Но чтобы ни было, какая бы новая техника ни приходила, оборудование, новые здания ни создавались, работают люди. Работаете вы, и в ваших руках – наша жизнь и наше здоровье. Поэтому, уважаемые друзья, наши спасители, от души вас благодарю», - обратился к медицинским работникам Алексей Цыденов.



В этом году пять врачей из Бурятии стали финалистами всероссийского конкурса «Лучший врач»:



1. Лучший врач инфекционист – Балданов Батор Владимирович, врач инфекционист Республиканской инфекционной больницы;

2. Лучший участковый терапевт– Агванова Дарима Филипповна, врач – терапевт участковый отделения № 1 городской поликлиники № 6;

3. Лучший акушер – гинеколог – Мангатаева Лариса Цыреновна - заведующая женской консультацией городской поликлиники № 2;

4. Лучший неонатолог– Раднаева Эржена Викторовна – заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных № 2 Детской республиканской больницы;

5. Лучший стоматолог– Пискарева Ирина Александровна – заведующая отделением Стоматологической поликлиники № 2.



Важным событием 2021 года является получение сертификата качества и безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора Детской стоматологической поликлиникой и Республиканским перинатальным центром. А Республиканская клиническая больница подтвердила свой сертификат, который был выдан три года назад.



Впервые в республике состоялся конкурс на лучший фельдшерско-акушерский пункт, где ФАПы помимо визитной карточки оценивались по показателям и результатам деятельности, включающей вакцинацию, профосмотры, диспансеризацию прикрепленного населения, раннее выявление онкологических заболеваний и так далее. Участие в конкурсе приняли ФАПы со всех районов республики. Главой Бурятии присуждена премия для победителей и поощрительные призы. Первые три места заняли ФАП села Кумора Северо-Байкальского района, села Чесан Кижингинского района и села Бар Мухоршибирского района.



Даже в момент награждения медики не забывают призывать жителей Бурятии беречься и беречь окружающих. «Мы забыли, что такое праздники, очень хочется скорее вернуться к обычной жизни. Но, несмотря на усталость, ни один медик не спрашивает, какой день сегодня, который час - воскресенье, полночь – все идут и работают. Потому что время такое, и потому что надо - больные ждут помощи. Пожалуйста, никто не оставайтесь в стороне! Это наша общая борьба. Соблюдайте меры профилактики - носите маски, по возможности оставайтесь дома, ограничьте общение», - обратилась к жителям республики Ольга Оканина, консультант по мобилизационной подготовке и спецработе минздрава Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru

