Глава Бурятии: «В республике востребовано эффективное развитие овцеводства»

«Байкальский текстильный комбинат», работающий в Улан-Удэ, испытывает дефицит сырья



Бурятия заинтересована в более эффективном развитии овцеводства. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов, посетивший 17 июня XVII Сибирско-Дальневосточную межрегиональную выставку племенных овец и коз. В этом году она состоялась в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Благодаря мерам господдержки у нас создан «Байкальский текстильный комбинат», который сейчас принимает тонкорунную шерсть и производит из нее текстиль высокого качества. И сегодня у комбината не хватает сырья. При этом он готов заключать пятилетние контракты на поставку шерсти, что делает более предсказуемыми условия для работы наших овцеводческих хозяйств. Также мы решаем вопросы - куда можно сбывать мясо нашим фермерам. Для этого «Бурятмяспром» создал мобильные пункты приема, которые закупают по хозяйствам мясо. Плюс, с этого года введены дополнительные меры поддержки: компенсация в 30 рублей из бюджета на каждый килограмм баранины при сдаче мяса на переработку», - рассказал Алексей Цыденов.



«Поскольку овцеводство для нас историческое занятие, то в него необходимо вкладываться, чтобы повышать эффективность и развивать сельское хозяйство. Выставка позволяет нашим хозяйствам обмениваться опытом и приобретать племенное поголовье скота для улучшения породных качеств и повышать эффективность овцеводства, что делает его более выгодным для наших фермеров», - отметил глава республики.



По словам директора департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Дмитрий Бутусов, в Бурятии необходимо уделять большое внимание селекционной работе в отрасли животноводства.



«Мы сегодня обсудили широкий спектр вопросов, касающихся не только селекционно-племенной работы, но и господдержки сбыта продукции и кооперации с переработчиками. Мы на федеральном уровне будем прикладывать все усилия для того, чтобы поддержать ваши инициативы. Я очень признателен руководству региона и организаторам за то, что есть такая возможность проводить мероприятие межрегионального уровня на такой площадке и обсуждать напрямую накопившиеся вопросы и самое главное – приоритетные стратегические задачи отрасли», - подчеркнул Дмитрий Бутусов.



В выставке приняло участие 21 хозяйство из Бурятии, Хакасии, Тувы, Алтая и Забайкальского края, которые представили восемь пород овец и три породы коз.



Фото: egov-buryatia.ru

