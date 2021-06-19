В Улан-Удэ вновь начало работу «ковидное такси»

Сейчас на линии работает 13 автомобилей



Администрацией Улан-Удэ совместно с Министерством здравоохранения Республики Бурятия организована транспортировка ковидных больных на территории города с 17 июня этого года. Заключен муниципальный контракт с ООО «АВТОМАЯК-2006» сроком действия до 15 августа 2021 года.



Во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора автомобили оборудованы плотными перегородками между водителем и задними пассажирскими местами. В настоящее время на линии задействовано 13 автомобилей.



Водители укомплектованы средствами индивидуальной защиты (халат, маски, перчатки) и индивидуальными дезинфицирующими средствами. Так же имеются пакеты для складирования использованных средств индивидуальной защиты (СИЗ). По окончанию работы пакеты с СИЗ собираются в контейнер на территории Республиканской инфекционной больницы для дальнейшей утилизации.



Специальная обработка транспорта производится несколько раз в течении рабочего дня. Тестирование водителей на COVID-19 будет проводиться каждые 10 дней. Результаты тестирования от 17 июня 2021 года у всех водителей отрицательные.



На базе Единой дежурно-диспетчерской службы Улан-Удэ дополнительно организовано одно рабочее место оперативного дежурного, который занимается обобщением и распределением заявок от Минздрава, маршрутом движения, оповещением водителей, а также информированием пациентов о времени прибытия такси.



Фото: «Номер один»



