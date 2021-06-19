Глава Бурятии возглавил местный список «Единой России» на выборах в Госдуму

Алексей Цыденов принял участие в съезде партии «Единая Россия» в Москве



Губернаторы-секретари региональных отделений «Единой России» возглавили территориальные группы партии на выборах в Госдуму. Территориальную группу №3 по Бурятии возглавил глава республики Алексей Цыденов, сообщает сайт «Единой России». Список остальных членов республиканской группы пока не опубликован.



Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в съезде партии «Единая Россия» в Москве. Он обозначил ряд проблемных вопросов в регионе, решение которых требует постоянного участия партии, сообщает пресс-служба правительства республики.



«У нас проблемы в целом не уникальные в стране. Ряд вопросов, требующих решения, и в решении этих вопросов мы обращаемся к партии: это аварийное жилье, создание комфортной городской среды, чистый воздух и вопросы экологии, вопросы детей-сирот, вопросы транспортной и коммунальной инфраструктуры. В рамках деятельности «Единой России» у нас большая часть вопросов решается, часть из них составили основу для разработки нацпроектов: строительство домов культуры, спортивных объектов, строительство дорог и т.д. На местах, в своих первичных отделениях партия собирает объективную информацию об актуальной потребности, и это в виде партийных проектов получает реализацию. Изменения в республике – результат работы «Единой России», - отметил в своем выступлении на съезде глава Бурятии Алексей Цыденов.



Съезд «Единой России» сформировал сегодня 57 территориальных групп федерального списка кандидатов от партии на выборах в Госдуму VIII созыва, которые пройдут в сентябре. Пятьдесят из них возглавили действующие главы субъектов РФ. Всего в список включено более 600 кандидатов. Делегаты утверждают их тайным голосованием.



Съезд проходит 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В нем принял участие президент Владимир Путин. Он рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в Госдуму. Это министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.



В пятерке «Единой России» нет ее лидера, зампредседателя Совбеза и бывшего премьера Дмитрия Медведева. Он после выступления Путина заявил, что федеральная пятерка списка — это совместное предложение от него и президента.



«Накануне в ходе встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и в разговорах с другими лидерами партии мы подробно обсуждали кандидатов, которым предстоит бороться и в одномандатных округах, и работать на общий результат партии в составе федерального списка», - рассказал Владимир Путин.



Съезд определит лиц, которые будут в этом списке, продолжил он. «На мой взгляд, этот список, первая пятерка, так скажем, должен выглядеть таким образом - чтобы там были люди, которые давно в политике, их принято называть «политические тяжеловесы», и люди новые, которые представляют наиболее важные направления нашего развития и жизни. Это поддержка детей, семей с детьми, детства в целом, это образование, в самом широком смысле этого слова, это здравоохранение, отстаивание интересов по международной линии. Это, конечно, одно из фундаментальных направлений нашей работы – укрепление обороноспособности государства», - пояснил выбор кандидатов Владимир Путин.



Фото: egov-buryatia.ru

