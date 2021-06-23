Глава Бурятии о локдауне: «Это период гражданской ответственности»

Алексей Цыденов объявил на две недели режим нерабочих дней, но продления карантина не последует



Из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 на территории Бурятии объявлен режим нерабочих дней, двухнедельный карантин продлится с 27 июня по 11 июля. Такая мера принята сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в правительстве республики.



Точный перечень организаций и предприятий, приостанавливающих деятельность в период карантина, будет опубликован в новой версии указа главы Бурятии № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса».



«У нас ситуация не улучшается. Если мы не примем меры, мы продолжим терять людей, система здравоохранения, медики просто не выдержат. Да, мы создаем койки, докупаем оборудование, но, к сожалению, ресурс человеческий не бесконечный. Всем надо понимать, что эта мера будет действенна и даст нужный эффект только, если мы все отнесемся максимально ответственно. Если общение и контакты будут продолжаться, мы не добьемся ничего. Это не период ограничений, это период гражданской ответственности, - отметил Алексей Цыденов. При этом глава Бурятии подчеркнул, что продления карантина не будет.



В республике уже на протяжении пяти недель продолжается значительный рост заболеваемости. Недельный темп прироста сохраняется стабильно высоким, и за прошедшую 24-у неделю по сравнению с 23-й неделей достиг 62%. Рост заболеваемости регистрируется по всем возрастным группам. В том числе, среди детей до 18 лет в 6,8 раза, лиц от 18 до 64 лет - в 7,4 раза, лиц старше 65 лет - в 4,5 раза.



НА ПРЕДЕЛЕ РЕСУРСОВ



Анализ по социальной структуре свидетельствует о продолжающемся росте заболеваемости среди всех групп населения. Среди работающих в сфере услуг и на промышленных предприятиях заболеваемость выросла в 13 раз, среди служащих - в 14 раз, воспитанников детских садов и учащихся - в 6,5 раз, сообщил глава Роспотребнадзора Бурятии Сергей Ханхареев.



«Система здравоохранения вся мобилизована, находится в очень большом напряжении. К сожалению, растёт число умерших пациентов. Практически мы на пределе ресурсов. По нашей просьбе, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко федеральным центром формируются бригады врачей для работы в нашей республике», - рассказал министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



КТО ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ С 27 ИЮНЯ ПО 11 ИЮЛЯ



В течение 14 дней будет приостановлена работа всех организаций и предприятий за исключением:



- медицинских и аптечных организаций;

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе торговых организаций, реализующих товары первой необходимости;

- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

- непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Кроме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения; организаций атомной промышленности; строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах,

- банковских организаций и салонов связи.



КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ НА ДВЕ НЕДЕЛИ



Таким образом, приостановят работу:



- торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров, включая работу в них федеральных торговых сетей;

- предприятий общественного питания, в том числе размещенных в гостиницах и иных средствах размещения, за исключением обслуживания организованных туристических групп, а также на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов;

- предприятий непродовольственной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, а также реализующих товары первой необходимости;

- салонов красоты, парикмахерских, маникюрных, СПА-салонов, бань, саун, химчисток и иных учреждений, оказывающих бытовые услуги,

- приостановлен прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах пансионатах, домах отдыха и иных коллективных средствах размещения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также организованных туристических групп. Введено условие допуска только людей с результатами тестирования;

- приостановлен прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях республики, за исключением лиц, получающих медицинскую помощь по санаторно-курортным и оздоровительным путевкам (в частности, прилетающие по чартерной программе). Прием и размещение указанных лиц осуществлять при получении сведений, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, а также отсутствие контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней;

- гостевые дома смогут принимать гостей, купивших путевки до 23 июня и имеющих отрицательные тесты на COVID-19;

- запрещена деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по ремонту и сервисному обслуживанию, автомойке транспортных средств, за исключением объектов, задействованных в рамках исполнения договоров с предприятиями и организациями, не приостановившими деятельность: службы скорой помощи, экстренные службы и т.д.;

- приостановлена деятельность открытых термальных бассейнов;

- приостановлена деятельность библиотек, музеев и иных учреждений, оказывающих подобные услуги, в том числе Этнографического музея народов Забайкалья;

-компьютерных клубов и иных подобных учреждений;

- автошкол и иных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения.

- детских дошкольных организаций, за исключением дежурных групп;

- стационарные детские лагеря до 15 июля не принимают новые смены, действующие сохраняют работу. Решение по следующим сменам будут приниматься после 15 июля.



БИЗНЕСУ, ПОПАВШЕМУ ПОД ОГРАНИЧЕНИЯ, БУДЕТ ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА



В настоящий момент Бурятия согласовывает с федеральным оперативным штабом по мониторингу и контролю ситуации с новой коронавирусной инфекцией приостановление региональных магазинов федеральных торговых сетей.

Организации, продолжающие свою деятельность, должны представить сведения о своей организации на портал «Работающая Бурятия».

Правительством Бурятии разработаны меры поддержки бизнеса на период вынужденного карантина. В настоящее время определяется общая стоимость мер поддержки и источники финансирования.



БУДУТ УСИЛЕНЫ УЛИЧНЫЕ РЕЙДЫ



На протяжении всего карантина несовершеннолетним до 14 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. На территории Бурятии вводится повсеместный масочный режим.

На всей территории республики будут усилены контрольные мероприятия. Продолжит работу в ежедневном режиме оперативный штаб по координации мобильных групп. Количество мобильных групп и рейдов будет увеличено.



ДОСТУП В МЕСТА МАССОВОГО ОТДЫХА БУДЕТ ОГРАНИЧЕН



Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал и озераЩучье. Дополнительно пройдет совещание по организации постов для контроля передвижения жителей Бурятии.



Сроки и условия ограничительных мер будут внесены в указ главы Бурятии № 37, который будет опубликован на сайте правительства республики после его подписания.



Фото: egov-buryatia.ru