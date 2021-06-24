Алексей Цыденов: «Карантин – не период развлечений»

Глава Бурятии обратился к жителям республики и ответил на вопросы журналистов о локдауне





В Бурятии продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Мы уже водили частичные ограничения, но, в связи с тем, что мы были аккуратными и пытались обойтись минимальными мерами, к сожалению, это сильно не повлияло на эпидпроцесс. Об этом накануне заявил глава республики Алексей Цыденов.



«У нас есть индийский и британский штаммы»



«Вирус другой, вирус более заразный, это другие штаммы: у нас индийский и британский штаммы, и это значительно влияет на ситуацию», - отметил он.



Сейчас в республике более 3000 коечных мест развёрнуто. И практически все они уже заняты. У нас заняты все больницы города, заняты профилированные в ковидные стационары гостиницы. И вместе с этим идёт ежедневный прирост больных. Я думаю, что многие из вас знают от своих знакомых, от близких, родственников, кто уже заболел, и уже сами на себе чувствуете, как ситуация развивается.



Также у нас повысилась смертность. На сегодня мы превысили средний российский уровень смертности, что, на мой взгляд, является самым главным показателем вообще по ситуации с болезнью и по мерам борьбы и противодействию ее распространения.



Закрывается практически всё



С учётом этого с 00 часов 27 июня (с субботы на воскресенье) до 11 июля вводятся дополнительные более масштабные ограничения. У нас фактически закрывается большая часть предприятий, организаций и видов деятельности. Проще сказать, что у нас остается работать. У нас работают предприятия непрерывного цикла, такие как, железная дорога, водоканал, энергетики и другие, от чьей деятельности зависит жизнедеятельность страны и нас с вами. Работают банки, магазины мобильной связи, продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости. Строительные и другие магазины могут работать исключительно на вынос. Опять же это не касается магазинов, находящихся в торговых центрах. Торговые центры закрываются полностью. Также закрывается полностью весь общепит с единственной возможностью работать только на вынос.



Это не касается общепита в гостиницах, обслуживающего проживающих. Гостиницы работают на прием командированных, а также организованных групп туристов, но при этом все группы туристов должны быть все с отрицательным тестом ПЦР на руках. Иные варианты не допускаются. Повторюсь, только организованные группы. Все музеи, парки, в общем, всё остальное закрывается.



Дети до 14 лет на улице без сопровождения взрослых не могут находиться, поскольку дети у нас тоже сейчас много болеют, сильно заражаются, и особенность этого вируса в том, что болеют не только дети, но и младенцы. И, поскольку требовать от детей каких-то мер осторожности сложно, поэтому на этот период, на две недели, дети тоже должны сидеть дома.

Не будем соблюдать эти меры - не сможем переломить ситуацию



Не оставим бизнес без поддержки



Я бы хотел обратится сейчас ко всем и сказать о том, что эти две недели - это не время ограничений, это время нашей вами гражданской ответственности. Потому что, если мы не будем соблюдать эти меры, то мы, к сожалению, не сможем переломить ситуацию. И тогда честные люди, которые будут в полной мере соблюдать ограничения, пострадают, а те, кто будет хитрить, не будут эти меры соблюдать, за счёт них у нас не улучшится ситуация, они просто подставят тех, кто будет честен и ответственен. Поэтому я прошу всех отнестись максимально ответственно, давайте мы эту ситуацию, все-таки, переломим. У нас с вами уже был позитивный пример в прошлом году осенью, когда у нас также была критическая ситуация, мы ввели двухнедельный локдаун. И это, вспомните, позволило переломить ситуацию. Тогда все отнеслись ответственно. Да, были пострадавшие предприниматели, и мы рассмотрели меры поддержки.

Для предприятий, которые попали под ограничение ранее, с 12 июня (фудкорты, детские развлекательные центры, кинотеатры и т.д. - ред.) разработаны меры поддержки - будет выплачена субсидия в размере федерального уровня МРОТ на каждого работника с учетом начислений, т.е. плюс еще 30% сверху. По организациям, которые попадут под закрытие с 27 июня, также дополнительно будут приняты решения. Не оставим наш бизнес без поддержки.



Главное – здоровье и жизнь



Но, сейчас главное – это сохранить здоровье и жизнь. У нас перегружена система здравоохранения, к нам уже приехали на помощь врачи из Калмыкии, нам из федеральных медицинских учреждений по поручению минздрава России выделяется дополнительная кадровая помощь. К сожалению, у нас ресурсы ограничены. Нам просто негде больше разворачивать больничные койки, вопрос в том, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших людей, которых, к сожалению, с каждым днем больных все больше. Поэтому большая просьба ко всем, быть дома самим, детям, всем.



Для того, чтобы ограничить общение также будет ограничен выезд на Байкал и другие места отдыха: Щучье, Гусиное озеро и т.д. Это сделано для того, чтобы максимально разобщить на эти две недели всех. Я понимаю, сейчас скажут: когда было холодно – мы работали, вот пришло тепло и солнце – и вы нас всех запираете по домам. Ситуация такая, что, к сожалению, иных мер принять невозможно. Только самые жесткие ограничения и, повторюсь, на короткий срок. Если все эти меры будут соблюдаться, они сработают. Вы видите, что полумеры, которыми мы пытались обойтись, мягкие ограничения, к сожалению, не работают. Поэтому прошу всех максимально ответственно отнестись к ситуации.



Повторюсь, эти две недели – не период развлечений, эти две недели – период нашей с вами гражданской ответственности. Только все вместе, только максимально ответственно подойдя к этой ситуации, мы сможем ее переломить. Повторюсь, у нас уже есть опыт осени прошлого года, я уверен, что сейчас он тоже поможет. Скажу больше, у нас нет намерений продлевать ситуацию за 11 июля. В любом случае мы настроены на то, чтобы 11 июля ограничения все-таки смягчать. Потому что, либо они дают эффект, и тогда это станет причиной снимать ограничения, либо они не дают эффект, тогда смысл держать дальше. Но все-таки я надеюсь и очень всех прошу: эти две недели нам нужны для того, чтобы спасти жизнь и здоровье людей, ваши жизни, ваше здоровье. Ни чье-то, ваши жизни и ваше здоровье. Уважаемые земляки, сидим дома, никуда не ходим, детей никуда не пускаем!



У нас в городе не будет отключаться горячая вода, мы продлеваем этот период, потом встанет вопрос с ремонтами – успеем или не успеем к сентябрю, но сейчас горячая вода в домах будет. Боремся с ковидом, бережем здоровье, будем все ответственны – со всем справимся.



Вопрос: В каком формате будут ограничения между регионами и районами?



- Нет ограничений для прилетающих из других регионов и районов. Просто, если прилетающие из других регионов туристы, это только организованные группы и только с тестом ПЦР, либо командированные, но таких у нас немного. У нас перемещение внутри страны между регионами не ограничивалось. У нас на сегодняшний день есть два населенных пункта в Закаменском районе, в которых поставлены блокпосты, для того чтобы ограничить въезд. При ухудшении ситуации в каких-то населенных пунктах также могут выставляться блокпосты и может быть ограничен въезд и перемещение. Но полного ограничения въезда в республику и перемещения между районами не будет.



Вопрос: Байкал и Аршан. У меня есть свой дом, я хочу туда пригласить своих друзей, как это будет контролироваться?



- Как в прошлом году: выезд к себе на дачу с подтверждающими документами - пожалуйста. Один хозяин, без друзей.



Вопрос: Значит работа гостевых домов на Байкале приостанавливается?



- Организованным группам по заранее забронированным путевкам с тестом ПЦР на руках – можно. Если это выезд выходного дня – нельзя.



Вопрос: Какие-то послабления для вакцинированных граждан планируются?



- Мы сейчас смотрим, какие можно сделать послабления для вакцинированных. Но поскольку это, в первую очередь, касается работы организаций и предприятий, сортировать работников - вакцинирован или не вакцинирован не получится. В целом пока общий подход, но это пока две недели. Поэтому, пользуясь случаем, всем советую вакцинироваться по максимуму.



Вопрос: Одна из главных проблем прошлого локдауна – это работа федеральных сетей. Как в этот раз будет решаться?



- Мы планируем всех на две недели закрыть. Указ Президента предусматривает согласование с Правительством РФ по федеральным сетям. Мы этот вопрос на согласование запросили и, надеемся, что мы его получим.



Вопрос: Хватит ли сил у мобильных групп контролировать все сферы? Самое главное – контроль за детьми, которые младше 14 лет.



- Количество мобильных групп существенно увеличивается, вводится в том числе и муниципальный контроль. В соответствии с законодательством, муниципальные органы также наделены правом контроля и ведения административного делопроизводства. Только по городу Улан-Удэ будет работать дополнительно 50 мобильных групп. Также по районам будут сформированы дополнительно мобильные группы. Контроль будет усилен. Но, никакой контроль не может полностью обеспечить исполнение всех мер. Поэтому я и говорю, что эти две недели – это время нашей гражданской ответственности. Потому что либо мы эту ситуацию переломим, либо ситуация будет ухудшаться, и тогда последствия и для бизнеса и для здоровья будут гораздо хуже.



Вопрос: Резервы коечного фонда все-таки есть? Хотя бы минимальные?



- Мы каждый день дополнительно разворачиваемся, занимаем самые экзотичные места, например, онкобольных, которые получают химиотерапию, переводим на амбулаторный режим без потери качества для них. Помещение онкоцентра переводим под ковидный стационар. Изыскиваем все варианты, безусловно, будем искать и дальше. Мы все места, которые только можно было, уже заполнили. С учетом того, насколько вирус заразный, насколько он отличается от прошлогоднего, и, в том числе, по возрастной категории, по социальной, то есть - это работающие, неработающие, дети, беременные, подростки, молодежь, старшее поколение, заболевают все. Нам главное сейчас сбить эту ситуацию. Это можно сделать только совместными ответственными действиями, все сидим дома.



Вопрос: Крупные заводы тоже закроют?



- У кого есть непрерывный цикл, те продолжат работу. У кого нет непрерывного цикла на тех же заводах – они будут приостановлены.



Вопрос: Как поддерживается малый и средний бизнес?



- Повторюсь, по тем, которые уже попали под ограничения с 12 июня, будет субсидия на заработную плату персоналу в размере федеральной ставки МРОТ с учетом начислений, т.е. плюс еще 30% сверху. По тем, которые сейчас попадают под ограничения. Кто-то торгует на вынос, т.е. там не прямой порядок счета, но поддержка тоже будет, в том числе будут применены отсрочка платежей, отсрочка по региональным налогам, отсрочка по кредитам, которые выданы нашим Гарантийным фондом республики и нашими институтами поддержки. Также мы сейчас работаем с банками, чтобы банки шли на отсрочку выплат по кредитам. Мы сейчас все возможные меры будем пытаться применить для того, чтобы поддержать бизнес. Но две недели не критичны, т.е. если в прошлом году закрытие было на месяц, то сейчас мы говорим про две недели, мы умеем с этим вирусом бороться.



Вопрос: На эти две недели как будет работать общественный транспорт?



- В полном объеме, не будет сокращаться. Для того, чтобы те, кто едет на непрерывную работу, ехали с максимальной разобщенностью. В связи с тем, что траффик на транспорте расходы сократится, а расходы сохранятся, будет оказана помощь перевозчикам.



Вопрос: Кислород, есть ли проблемы с нехваткой кислорода?



- Проблема есть, сегодня у нас дополнительно закупили и кислородоконцентраторы, и сейчас министр промышленности в Красноярске заключает договор о поставке. Думаю, в ближайшие три дня проблема с кислородом будет решена.



Вопрос: Повсеместное ношение масок будет вводиться?



- Да, в том числе на улице. За соблюдением требования будут следить мобильные группы.



Уважаемые земляки, чтобы помочь нашим медикам, нашим врачам спасать ваше здоровье и жизни, чтобы не допустить ухудшения ситуации, когда бизнес закроется глубоко и надолго, чтобы переломить ситуацию и начать больше восстанавливать нежели заболевать, прошу всех две недели посидеть дома самим, пусть родители сидят, не ездите к родственникам, не ездите к друзьям, не выпускайте детей на улицу, пусть тоже посидят дома две недели. Полумеры не помогают, они только оттягивают. Давайте этими жесткими мерами, но быстрыми и резкими улучшим ситуацию. Вместе справимся!



Фото: egov-buryatia.ru