В Улан-Удэ в период локдауна будет работать более 700 автобусов и маршруток

Власти дали поручение «ни в коем случае не уменьшать количество автобусов»

С 27 июня по 11 июля, несмотря на то, что большая часть горожан должна оставаться дома, на линии в рабочие дни выйдут более 700 единиц общественного транспорта, в выходные дни более 500 единиц, сообщили в администрации города.

– Ни в коем случае не уменьшать количество автобусов. Неважно, сколько везет пассажиров. Во всех салонах запускаем информирование о том, что сейчас нужно строго соблюдать все меры профилактики для общего здоровья. Эти две недели очень важны для всего города и республики. Нужно снизить заболеваемость, – дал поручение мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В рабочие дни на линию выходят 40 вагонов МУП «Управление трамвая», 57 автобусов МУП «Городские маршруты» по 26 маршрутам, включая «дачные» направления, частные перевозчики.

Для защиты улан-удэнцев от коронавирусной инфекции организована бесконтактная дезинфекция и санитарная обработка общественного транспорта. Ежедневно сотрудники специализированной организации ООО «БИОФАРМ Технолоджи» проводят дезинфекцию трамваев и автобусов сертифицированными препаратами.

Кроме того, дополнительно организована работа по дезинфекции поручней, ручек, проветриванию салонов транспортных средств. Водители и кондукторы во время работы используются защитные маски, перчатки.

Также МУП «Управление трамвая», МУП «Городские маршруты» организовали в салонах трансляцию голосового сообщения о необходимости носить маски в общественном транспорте. На входе в транспортные средства размещены объявления о том, что проезд без защитной маски запрещен. Кондукторы и водители просят горожан использовать средства индивидуальной защиты, а если их нет – маски имеются в продаже.

Отметим, работа городских маршрутов находится на контроле Комитета по транспорту. На базе Службы контроля пассажирских перевозок ведется ГЛОНАСС-мониторинг работы общественного транспорта. По телефону «горячей линии» осуществляется прием устных обращений и информирование граждан по вопросам транспортного обслуживания.

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