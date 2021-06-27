Глава Бурятии пообещал «крышевать» молодежные инициативы

В День молодежи он пообщался с молодыми активистами в онлайн с крыши Национальной библиотеки



Молодежь - это наше будущее. Об этом говорили вчера, позавчера, 10 лет назад, 100 лет назад и будут говорить через 1000 лет, заявил сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов. В День молодежи он в онлайн-формате встретился с представителями молодежной общественности республики. Более 100 активистов из районов республики и Улан-Удэ подключились к конференции.



Общение проходило в формате «вопрос – ответ», молодые люди интересовалась самыми разными направлениями: мерами поддержки молодежи, проблемой оттока молодежи. Самой популярной стала тема организации досуга и создания общественных пространств для молодежи, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Как молодежь формируется, как молодежь развивается, какие планы молодые люди перед собой ставят, как они их реализуют - такая жизнь в стране, в республике, на всей планете складывается. Общение с молодежью, взаимодействие с молодежью - важны и нужны. Все, кто дожил до зрелых лет, проходит через период жизни. И, так или иначе, все станут взрослыми, опытными, со своей историей, со своими успехами, достижениями или опытом неудач. Но пройти этот период жизни можно с шишками самому, или часть ошибок не сделать: сэкономить время, посоветовавшись. Это обмен опытом и никак не нравоучения, не указания. Это выстраивание совместных планов действий: ваших и наших как органов власти», - сказал глава Бурятии.



Общественник Егор Чагдуров отметил, что «подростки и студенты в Бурятии после учебы не заняты, тусуются в торговых центрах, у них нет площадки для полезного времяпровождения». Он предложил сделать объекты культуры более открытыми для молодежи: в домах культуры, библиотеках предусмотреть работу специалистов с молодыми людьми, чтобы они могли в вечернее время проводить вечера знакомств, настольных игр, смотреть и обсуждать кинофильмы, создать места для реализации идей, проектов и мероприятий.



«Принимается. Попросим минкультуры проработать. Мы сейчас находимся на крыше Национальной библиотеки. Здесь большие пространства, большие возможности, чтобы что-то подобное организовать. Давайте проработаем. Я прошу в перечень поручений по итогам встречи вписать», - согласился Алексей Цыденов.



Молодой специалист из Улан-Удэ Валентина Айдаева задала вопрос о возможности создания в Бурятии новых современных общественных пространств для молодежи.



«В этом году мы создаем скейт-парк в районе Центрального стадиона. Меня просто на улице поймали ребята, которые катались на скейте, сказали, что негде заниматься. Молодые творческие ребята предлагали создать центр современного искусства – в этом году мы открыли центр «Залуу». Это пространство, где можно встречаться. Вход свободный, арендную плату с молодых творцов мы не берем. То есть, только в этом году два таких центра уже делаем. Конечно, хотелось бы, чтобы таких молодежных пространств было больше. И мы не будем на этом останавливаться, при появлении возможности будем расширять количество таких пространств. Пока у нас все ресурсы направлены на борьбу с COVID-19, но все равно мы его когда-то победим», - ответил Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru

