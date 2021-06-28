Ковидный стационар произвел тяжелое впечатление на главу Бурятии

«Особенно страшно было видеть тяжело болеющих детей», признался Алексей Цыденов







В воскресенье глава Бурятии посетил ковидные стационары Улан-Удэ. Он отправился в красные зоны, чтобы поддержать медиков, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Алексей Цыденов осмотрел отделения и пообщался с персоналом стационаров на базе ДРКБ и Городской больницы №4.«Это уже мое не первое посещение красной зоны. Но в этот раз я впервые видел больных детей, это и совсем маленькие дети, и школьники, причем тяжелые. И это самое неприятное, когда дети болеют, в принципе, когда люди болеют, плохо. Особенно страшно видеть тяжело болеющих детей.Я бы всех просил, в первую очередь, соблюдать условия ограничений, которые мы ввели на две недели. Они для спасения, они для помощи, а не для того, чтобы кого-то напрячь. Мы итак уже напряглись больше, чем надо. То есть, это для того, чтобы побороть, переломить ситуацию и, все-таки, снизить заражение ковидом у нас в республике.Пообщался со всеми пациентами, до которых удалось дойти, кто в сознании, кто может общаться. Все отмечают только с хорошей стороны наших медицинских работников. И внимание, и лечение, и условия, которые они пытаются создать. Были мы и в реанимационных отделениях, где люди и без сознания, и говорить не могут, на ИВЛ лежат, что тоже 13 медицинских учреждений, очень тяжелая картина.Хочется, чтобы все выздоровели, вернулись домой. И дай Бог сил нашим медикам. А нашим людям осознанности и осторожности», - рассказал Алексей Цыденов.Напомним, только в Улан-Удэ 13 медицинских учреждений перепрофилированы в моностационары для лечения больных с COVID-19. В них получает лечение 3081 пациент, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 2721. В отделениях реанимации находится 195 пациентов.В Городской больнице №4 главе Бурятии рассказали, что сегодня там получают лечение 295 пациентов.«Алексей Самбуевич осмотрел наши отделения, поговорил с больными, спросил, как проходит лечение. Самое главное, он поддержал медиков. Это важно для нас сейчас. Само его решение о введении тотальной самоизоляции, думаю, трудно давалось. Трудно выбирать в таких случаях. Но он выбрал жизни. Он видел тяжелых больных сегодня. И мы их видим каждый день. И, поверьте, даже одна спасенная жизнь стоит двух недель нашего терпения. Никто не хочет умирать. Особенно рано, и это очень страшно, когда такое происходит», - рассказал главврач больницы Михаил Итыгилов.На оказание помощи больным с COVID- 19 мобилизованы более 2,5 тысяч медицинских работников.«Медицинским работникам и врачам хочу сказать только одно – огромное им спасибо. Сегодня еще раз походил немного в этом костюме, а они по 12 часов ходят в нем. Это сложно – ты не можешь ни пить, ни есть, ни в туалет сходить. И они в этом всю смену, с больными постоянно. Спасибо, что вы рядом с нами в это трудное время», - обратился к медицинским работникам глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства республики