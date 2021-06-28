Глава Бурятии поблагодарил молодых ученых за разработку технологии очистки дыма

Алексей Цыденов надеется, что она найдет фактическое применение





На онлайн-встрече главы Бурятии Алексея Цыденова с представителями молодежной общественности республики председатель совета научной молодежи Бурятского научного центра СО РАН Евгений Нолев предложил возобновить после окончания ограничительных мероприятий формат совещаний с молодыми учеными.

- Вопросы, которые мы поднимали на наших с вами встречах, решаются. На сегодняшний день уже есть практическое решение некоторых из поставленных задач. Например, вышла книга моего коллеги Анатолия Бреславского «Улан-Удэ: путеводитель по знаковым местам и истории города» - это один из тех вопросов, которые мы с вами проговаривали. На сегодняшний день молодые ученые в режиме дистанционного общения активно работают при поддержке министерства спорта и молодежной политики. Так у нас реализуется большой республиканский проект «Археология. Наука для всех». В скором будущем мы будем организовывать форум по коммерциализации научных разработок, - рассказал Евгений Нолев.Глава Бурятии также отметил эффективность работы с молодыми учеными.- На нашей предпоследней встрече вы представляли технологию очистки дыма. По вашей технологии Приборостроительное объединение уже сделало промышленный образец. Тема пошла. Хотел бы передать авторам благодарность. Я надеюсь, что технология будет применяться не только в промышленных образцах, но найдет фактическое применение на печных трубах. И это повлияет на чистоту воздуха в городе. Наши с вами встречи имеют эффективное продолжение, - заявил Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»