28.06.2021
Глава Бурятии поблагодарил молодых ученых за разработку технологии очистки дыма

Глава Бурятии поблагодарил молодых ученых за разработку технологии очистки дыма

Алексей Цыденов надеется, что она найдет фактическое применение

На онлайн-встрече главы Бурятии Алексея Цыденова с представителями молодежной общественности республики председатель совета научной молодежи Бурятского научного центра СО РАН Евгений Нолев предложил возобновить после окончания ограничительных мероприятий формат совещаний с молодыми учеными.

- Вопросы, которые мы поднимали на наших с вами встречах, решаются. На сегодняшний день уже есть практическое решение некоторых из поставленных задач. Например, вышла книга моего коллеги Анатолия Бреславского «Улан-Удэ: путеводитель по знаковым местам и истории города» - это один из тех вопросов, которые мы с вами проговаривали. На сегодняшний день молодые ученые в режиме дистанционного общения активно работают при поддержке министерства спорта и молодежной политики. Так у нас реализуется большой республиканский проект «Археология. Наука для всех». В скором будущем мы будем организовывать форум по коммерциализации научных разработок, - рассказал Евгений Нолев.

Глава Бурятии также отметил эффективность работы с молодыми учеными.

- На нашей предпоследней встрече вы представляли технологию очистки дыма. По вашей технологии Приборостроительное объединение уже сделало промышленный образец. Тема пошла. Хотел бы передать авторам благодарность. Я надеюсь, что технология будет применяться не только в промышленных образцах, но найдет фактическое применение на печных трубах. И это повлияет на чистоту воздуха в городе. Наши с вами встречи имеют эффективное продолжение, - заявил Алексей Цыденов.

Фото: «Номер один»
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