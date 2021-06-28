28.06.2021
Со строителей из Бурятии взыскали экологический ущерб

Со строителей из Бурятии взыскали экологический ущерб

Компания  «Структура» незаконно добывала в Хилокском районе Забайкалья строительный камень

Верховный суд Бурятии оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Улан-Удэ, которым удовлетворены исковые требования Забайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного в результате незаконной добычи недр.

В Хилокском районе Забайкальского края ООО «Структура» из Бурятии при отсутствии лицензии с применением спецтехники в целях  исполнения заключенного государственного контракта добыто более 2,5 тысячи кубометров строительного камня, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Ущерб природным ресурсам превысил  455 тысяч  рублей. Эта сумма взыскана в бюджет Хилокского района. Ее зачисление и  дальнейшее использование будет контролироваться прокуратурой.

Фото: epp.genproc.gov.ru
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