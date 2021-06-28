Со строителей из Бурятии взыскали экологический ущерб

Компания «Структура» незаконно добывала в Хилокском районе Забайкалья строительный камень



Верховный суд Бурятии оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Улан-Удэ, которым удовлетворены исковые требования Забайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного в результате незаконной добычи недр.



В Хилокском районе Забайкальского края ООО «Структура» из Бурятии при отсутствии лицензии с применением спецтехники в целях исполнения заключенного государственного контракта добыто более 2,5 тысячи кубометров строительного камня, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Ущерб природным ресурсам превысил 455 тысяч рублей. Эта сумма взыскана в бюджет Хилокского района. Ее зачисление и дальнейшее использование будет контролироваться прокуратурой.



Фото: epp.genproc.gov.ru

