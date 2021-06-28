В Улан-Удэ за вандализм задержаны футбольные фанаты из Читы

Два взрослых мужика наносили нецензурные надписи на домах и путепроводах





В Улан-Удэ 23 июня в полицию поступила информация от работника управляющей организации о том, что неизвестные баллончиком с краской нанесли на фасад жилого дома по пр. 50-летия Октября надписи фанатско-футбольного содержания и нецензурного характера.



Впоследствии аналогичные надписи были обнаружены полицейскими на откосах стены расположенного неподалеку путепровода, колоннах железнодорожного моста.



Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов на набережной реки рядом со стадионом задержаны двое жителей Читы, активных участников фанатского движения футбольного клуба.



Установлено, что мужчины в возрасте 22 и 33 лет приехали с друзьями в Улан-Удэ в надежде попасть на футбольный матч и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по пути следования от железнодорожного вокзала до стадиона нанесли на объекты вышеуказанные надписи.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 214 УК РФ «Вандализм».



Отметим, один из участников инцидента ранее привлекался к административной ответственности за производство и распространение экстремистских материалов и нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения.



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