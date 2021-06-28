На выезде из Улан-Удэ 42 автомобиля развернули обратно

За первые сутки проверили 430 автолюбителей, желающих покинуть город

В Улан-Удэ подвели итоги первых суток работы контрольно-пропускного пункта, расположенного на Верхней Березовке. За сутки проверено 430 автомобилей, из которых 42 автомобиля получили отказ на проезд в связи с отсутствием документов, разрешающих передвижение между районами. За нарушение антиковидного режима протоколов не составлено.- Основанием для выезда из города могут быть наличие дачного дома с подтверждающими документами, районная прописка, разрешенная трудовая деятельность. Также для осуществления контроля за выездом маршрутных автобусов мобильные группы работают на автовокзалах. Здесь, на посту, мы проверяем пассажиров. Без правоустанавливающих документов пассажиры будут высажены с рейса, - напомнил заместитель начальника Управления по ЧС Администрации г. Улан-Удэ Дмитрий Федоров.Как информировал «Номер один», в места отдыха допускаются горожане, которые забронировали и оплатили бронирование до 23 июня 2021 года. К подтверждающим документам бронирования и оплаты гостиницы или отеля относятся:бланк подтверждения бронирования от сайтов бронирования с контактными телефонами гостиницы (booking.com, ostrovok, и т.д.);фирменный бланк организации - коллективного средства размещения с подтверждением бронирования;документ, подтверждающий бронирование, с подписью руководителя и печатью организации - коллективного средства размещения.Кроме того, для заселения необходимо иметь результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, методом ИХА, полученные не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.фото: pixabay.com