В ковидных больницах Бурятии не хватает кислорода

Для решения проблемы газ будут поставлять из Красноярского края





В медучреждениях Бурятии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом стала ощущаться нехватка медицинского кислорода. Как отметили в республиканском минстрое, ежесуточно в ковидных госпиталях тратят 20 тонн сжиженного кислорода в сутки. Для решения этой проблемы поставка кислорода в Бурятию будет осуществляться из Красноярска.

- В настоящее время для обеспечения более стабильной подачи кислорода для реанимаций готовятся площадки у городской больницы №4 (Машзавод) и БСМП для размещения на них концентраторов, - сообщил главный инженер ГКУ «Управление капитального строительства» (УКС) Вячеслав Семьинский.Специалисты УКСа обеспечивают техническую поддержку для подготовки работы концентраторов. В том числе, по проверке техзаданий, определению мест размещения концентраторов, организации выделения дополнительного электроснабжения и контроля подрядчиков, которые обеспечат подводку инженерных сетей и производство бетонных работ.- Делается все, чтобы после доставки оборудования в Бурятию концентраторы были максимально быстро подключены и начали работу по обеспечению кислородом медицинских учреждений республики, - сказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.На минувшей неделе власти Бурятии провели переговоры с руководством Минпромторга Красноярского края и руководством Красноярского машиностроительного завода. Принято решение по ежесуточным поставкам 26 тонн жидкого кислорода в медицинские учреждения республики.Напомним, первыми, кто начал поставлять кислород в ковидные центры стали заводы «Улан-Удэ Стальмост», «ЛВРЗ» и компания «Арника». На сегодняшний день они продолжают поставлять медицинский кислород в объеме порядка 20 тонн в сутки.Фото: Минстрой Бурятии