В Улан-Удэ в частной клинике горожанину обожгли нос и лишили обоняния

Медицинскому учреждению пришлось выплатить пациенту 100 тысяч рублей морального ущерба







В Улан-Удэ частная медицинская клиника выплатила пациенту компенсацию морального вреда за услуги ненадлежащего качества, сообщили в управлении ФССП по Бурятии. Врач, проводивший процедуру промывания носовых пазух, заменил раствор фурацилина на иную жидкость. В результате пациент испытал острую жгучую боль в носу, получил химический ожог и обширную аллергическую реакцию, у него пропало обоняние.



Таким образом, ошибочные действия персонала клиники принесли существенный вред здоровью пострадавшего, были нарушены права потребителя на получение медицинских услуг без недостатков и право на безопасность медицинских услуг. Пациент обратился в суд за защитой нарушенных прав.



На основании судебного решения в межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств республиканского управления ФССП в отношении клиники возбуждено исполнительное производство. В первую очередь судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на средства медицинского учреждения, находящиеся на расчетных счетах в банках. Затем вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении всего транспортного парка.



В результате принятых мер с частной клиники было взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пациента. Взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшему в полном объеме. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требования, содержащемся в исполнительном документе.



Фото: pixabay.com







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