Вячеслав Дамдинцурунов: «В Кяхтинском районе ситуация с паводком очень непростая»

Министр спорта Бурятии посетил пострадавшие от наводнения села

Министр спорта и молодежной политики Бурятии, заместитель председателя комиссии по ЧС при республиканском правительстве Вячеслав Дамдинцурунов посетил ряд населенных пунктов Кяхтинского района, пострадавших от наводнения.Напомним, 7-8 июня обильные осадки привели к тому, что поднялся уровень воды в реке Кудара, в результате были подтоплены участки дороги «Мурочи- Малая-Кудара», а также дороги местного значения. Кроме того, был подмыт автомобильный мост через реку Кудара.Пострадали и некоторые населенные пункты. Из-за сброса воды из Кударинского водохранилища подтопило села Энхэ-Тала и Холой. В зону подтопления попали 44 дома, в которых прописано 105 человек. Во всех домах были подтоплены подполья, в 17 домах вода поднялась выше уровня пола, также были затоплены придомовые участки.Ликвидация последствий затопления пока еще не завершена. Как сообщил заместитель директора республиканского Центра по гражданской обороне и защите населения и территорий от ЧС Николай Заворуев, в настоящее время идет подготовка документов.- Администрацией района обследованы все дворовые участки и дворовые территории, которые были подвержены подтоплению. Подготовлены документы, мы их уже предварительно рассмотрели, замечания направили. До 1 числа они должны нам представить уточненные, измененные документы, - пояснил он.При этом, местные жители опасаются повторения ситуации, ведь осадки ожидаются как в ближайшее время, так и в течение лета.- По прогнозу июль и август ожидаются дождливыми. Нужна, конечно, большая работа по очищению, углублению русла реки Кударинка. Когда использовались поля, вода уходила туда, а тут получилось, что вся вода пришла на нас, огромный вал, который за 10 минут накрыл все село, - рассказала Гэрэлма Пылдоржиева, глава сельского поселения Большекударинское.Вячеслав Дамдинцурунов лично осмотрел пострадавшие села, пообщался с жителями подтопленных домов.- Сегодня мы проехали по населенным пунктам Кяхтинского района, которые пострадали от подтопления. Здесь ситуация непростая. Идут дожди, возможно, они продлятся несколько дней. Ожидается очередной подъем воды в местных реках. Было принято решение, что район подготовит весь пакет документов на главу Республики Бурятия. Глава это вынесет на комиссию по чрезвычайным ситуациям, все эти документы будут рассмотрены и будет принято решение о выделении средств на восстановление пострадавших населенных пунктов, - отметил он.Кроме того, будучи координатором волонтерского движения в республике, Вячеслав Дамдинцурунов встретился с добровольцами Кяхтинского района. Основной темой для обсуждения стала третья волна коронавируса и ее последствия. Как сообщил глава района Бимба Нимаев, на данный момент официально зарегистрировано 127 больных.- В основном – в Кяхте, в Усть-Кяхте, в Кудара-Сомоне. К сожалению, начали болеть и дети. Болеет и старшее поколение: 65+. Надеемся, что общими усилиями мы все это дело локализуем, - сообщил Бимба Нимаев. - Из 42 населенных пунктов района в 12 есть больные. По вакцинации мы неплохо работаем. У нас 38% провакцинировано. Есть села, где полностью все взрослые жители провакцинированы.Несмотря на невысокую по сравнению с Улан-Удэ динамику распространения инфекции, волонтеры района готовы оказывать помощь нуждающимся по доставке лекарств и медикаментов. Вячеслав Дамдинцурунов обратил внимание на то, что в Кяхтинском районе нет ресурсного центра добровольцев, который оказывал бы им поддержку и был бы точкой притяжения для активных местных жителей. В пример он привел Еравнинский район, где не так давно открылся такой центр.- У них столько креатива в этом центре. Кроме поддержки, они там придумывают какие-то проекты, выигрывают гранты, привлекают средства не только республиканского, но и федерального уровня. Они там компьютерный класс организовали, обучают пожилых компьютерной грамотности, какие-то квесты придумывают, инновационные площадки. Молодцы, мне очень понравилось, как они работают. И здесь должна быть такая же точка притяжения не только для молодежи, но и в целом для активных граждан, - отметил Вячеслав Дамдинцурунов.