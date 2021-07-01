В Улан-Удэ врачи спасли пациентку с 85% поражением легких

Накануне выздоровевшую от ковида горожанку выписали из больницы



Вчера сотрудники Республиканской больницы скорой медицинской помощи поделились хорошей новостью. Врачи спасли тяжелобольную горожанку.



- 56-летняя пациентка с ковидом поступила в БСМП 15 июня. 85% ее легких были поражены. Спустя две недели, 29 июня, она вышла из стен ковидного стационара. Процент поражения легких на момент выписки составил – 0! – рассказали медики.



К посту приложили видео. На нем женщина, сдерживая слезы, благодарит отделение для оказания медпомощи взрослому населению с подтвержденным COVID-19 №9 (нейрохирургия) за оказанную помощь и желает здоровья самим сотрудникам.



- Хочу поблагодарить весь персонал врачей, медсестер, медбратьев, санитарок за то, что спасают нас, за то, что очень квалифицированную и качественную помощь оказывают. За то, что вы нас лечите - низкий вам поклон! Дай бог всем вам здоровья, и чтоб все у вас было хорошо в жизни! – высказалась горожанка.







фото: скриншот из видео БСМП

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.