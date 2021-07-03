Житель США нашел в Бурятии свою кровную семью

Александру Новикову боятся рассказывать страшную историю его семьи

24-летний житель США Александр Новиков нашел в Бурятии свою кровную семью – родителей, двух братьев и сестру. Пост в соцсети о том, что молодой человек, усыновленный американской семьей в 1998 году, ищет свои корни, попался на глаза девушке из Улан-Удэ. Она сразу узнала в Саше родственника своих друзей, с которыми когда-то вместе училась в школе-интернате. Это чудесное воссоединение судеб может показаться чистым волшебством, если бы не страшные обстоятельства, ставшие причиной того, что маленький Саша когда-то попал в детский дом.В минувшее воскресенье в соцсети Instagram появилось обращение к жителям Бурятии. Его опубликовал Юрий Адлер, наш земляк, который не понаслышке знает, каково это остаться сиротой при живых родителях. Когда-то в 90-х он, трое его братьев и сестренка остались один на один с миром, но, пройдя годы испытаний, смогли вновь воссоединиться в Америке - в одной дружной семье Адлер.Сейчас Юрий стал в некотором роде проводником, он помогает детям из Бурятии, усыновленным когда-то американскими семьями, найти своих родных по крови. Размещает в социальных сетях истории, которые, преодолевая океан, волнуют сердца жителей нашей республики и помогают встретиться тем, кто давно или никогда не виделся.На днях Юрий Адлер опубликовал очередной пост-поиск.- Мы ищем родственников молодого человека - Александра Ивановича Новикова, 4 марта 1997 года рождения. Ныне Mossong Alexander Arnold. В 1998 году из улан-удэнского детского дома его усыновила гражданка Америки Mossong Debra Ann из штата Висконсин. С тех пор он постоянно проживает в Соединенных Штатах Америки. На данный момент ему 23 года, он работает в AT&T. Собирается идти учиться в колледж на архитектора. И хочет найти свои корни. Понять свое происхождение, откуда и кто были его биологические родители. Уважаемые друзья, земляки и все-все, кто неравнодушен к таким ребятам и не только. Давайте поможем найти родственников. Просьба сделать максимальный репост. Всем огромное спасибо.- Саше посоветовали обратиться ко мне за помощью девушки, усыновленные в 90-х американскими семьями, две Юлии, родственников которых мы недавно разыскали. Я стараюсь быть «мостом» между Бурятией и Америкой, помогать людям. Мы уже нашли родных девяти детям. Саша тоже захотел узнать свои корни, откуда родом. Он вообще не предполагал, что у него есть кто-то из родных, думал, что один на свете, - с чувством рассказывает Юрий Адлер.Какого же было удивление Саши, когда выяснилось, что у него есть двое старших братьев и сестренка. Мало этого, до сих пор живы и его родители.- Саша не знал, что он усыновленный примерно до десяти лет. Не понимал, почему внешне не такой, как другие. Не мог понять, кто он. Сейчас же дышит полной грудью, говорит: «блин, я же бурят!» – делится Юрий.- Мы не знали, что у нас есть младший брат, - взволнованно рассказывает Сергей Новиков, старший из братьев. – Пост о розыске родных в Сети увидела Наташа, с которой мы вместе когда-то учились в интернате. Я решил сразу же выяснить все у мамы. Она сейчас в Тункинском районе живет. Позвонил ей, расспросил, и она призналась, что да, была беременна, когда нас с братом и сестренкой органы опеки забирали в реабилитационный центр. Мама рассказала, что родила мальчика, назвала Сашей и оставила в больнице. Я его фотографии видел, знаете, на брата Ваню больше похож и еще что-то есть от сестренки…По словам Сергея, теперь им всем нужно будет подтянуть английский язык, ведь Саша не говорит по-русски. Если их встреча когда-нибудь состоится, семье для общения потребуется переводчик.- Когда узнал про брата, у меня был шок, - продолжает Сергей. - Я целый день на работе об этом думал, потом нашел Сашу в Instagram, а он под своей фотографией написал по-английски «я нашел свою семью». Люди ему пишут, комментируют, дескать, зачем тебе искать семью, найдешь каких-нибудь забулдыг, в ответ мне пришлось немного поругаться. Не передать словами, как я счастлив. Ребенком тоже мечтал попасть в Америку. Рад, что Сашу усыновила хорошая семья, по фото видно, что у него было хорошее детство.Сереже, его брату Ване и сестренке Свете повезло меньше. Однажды они вдруг лишились дома, семьи, родителей. Семья распалась, когда мама и папа попали под следствие за убийство малолетнего ребенка – своего старшего сына Алексея. Об этом чудовищном преступлении писали все газеты в конце 90-х. Родители держали ребенка в шкафу, не кормили, в результате истощенный и замученный малыш умер…Родителей осудили на 20 лет, а детей поместили сначала в реабилитационный центр, затем перевели в школу-интернат. Сергей провел в казенных стенах десять лет, его брат Ваня проучился в интернате с первого по девятый классы, сестренку вскоре забрали из детского дома родные. Сергей признается, без родительского тепла было трудно. Чего только не было в жизни подростков, отпечаток о той боли остался в душе на всю жизнь.- Я простил родителей, - делится Сергей. - Они давно разошлись. Когда жил в Иркутске, с мамой часто виделся, там недалеко до Тунки, а с отцом не общался года два-три, он живет в Хоринском районе. Когда мама узнала о том, что Саша нашелся, рассказала, что ей в последнее время постоянно снились какие-то сны, она ждала, что что-то должно случиться.У Сергея уже своя семья, дети, которым он пытается дать любовь и заботу, чего сам был лишен в детстве. Сейчас глава семьи на вахте на Чукотке, где работает строителем.У 30-летнего, среднего брата Ивана Новикова тоже был шок, когда он узнал о существовании младшего брата, к тому же проживающего в Америке.- Фото брата смотрю, на меня похож, - улыбается Иван. - Мама ведь нам ничего не говорила. Вчера только сказала. Мы предлагали ей видео с ней сделать, но она как-то опасливо к этому отнеслась, я тоже постеснялся бы.Иван признается, что очень счастлив и хотел бы повидаться с братом. Теперь у него появилась новая цель – подзаработать денег, выучить английский и поехать в гости к Саше. У сестры Светланы в жизни тоже все хорошо, у нее уже своя семья, ребенок. Отец Новиковых пока не знает о воссоединении с сыном из Америки, которого он никогда не видел. Сергей пытался ему позвонить, но пока безуспешно.Прошлое с его горестями и радостями всколыхнуло души всех членов семьи. Сейчас каждый из них вспоминает всю жизнь заново, ведь на их семейной фотографии появился новый, незнакомый, но родной человек. Саше из штата Висконсин еще не ведомы все подробности своего происхождения, но правду ему вскоре придется узнать, как бы ни была она горька. Юрий Адлер очень переживает по этому поводу.- Я не рассказал ему всего, не дал более подробной информации о его семье. Потому что эта история очень эмоционально травмирующая. Я не знаю, как ему все это объяснить. Боюсь, моего словарного запаса английского языка на это не хватит. Я пообещал Саше, что буду честен с ним и расскажу все, что узнаю. Но после того как сам все узнал, просто не знаю, что делать. У меня на душе тяжело.Юрий обещал помочь не только Александру, но и другим его братьям и сестрам, которых, как и его, усыновила гражданка Америки Mossong Debra Ann. Теперь Адлер в замешательстве – а вдруг и в их кровных семьях были драматические истории, подобные этой?- Когда тебе доверяют, появляется чувство ответственности за человека. У Саши сейчас трудный период - поступает в новый колледж. Как он отреагирует и будет с этим жить? – волнуется Юрий.Надеемся, драма кровной семьи не повлияет на отношение Саши к родным братьям и сестре, близкие люди встретятся, чтобы уже никогда не разорвалась их духовная связь.Любовь Ульянова, «Номер один».