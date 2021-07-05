В Монголии открылся новый международный аэропорт «Чингис хаан»

Новый аэропорт расположен в 50 км к югу от Улан-Батора и может принимать до 3 млн пассажиров в год



В Улан-Баторе официально запущен в эксплуатацию новый международный аэропорт «Чингис хаан», построенный на льготные кредитные средства правительства Японии. Первый рейс из новой воздушной гавани 4 июля осуществлен национальным перевозчиком - авиакомпанией МИАТ - с вылетом в Токио, сообщает



«Ввод в эксплуатацию этого аэропорта имеет большое значение для развития нашей страны. В Монголии открывается новый логистический центр. С появлением новой воздушной гавани расцветет новая жизнь. Я полностью уверен, что город Шинэ зуун мод, который появится здесь, будет развиваться как крупный деловой, экономический и торговый район», - подчеркнул президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на церемонии открытия аэропорта.



Като Такео, исполнительный директор монголо-японской совместной компании New Ulaanbaatar International Airport, которая будет отвечать за управление новым аэропортом в течение следующих 15 лет, объявил об открытии нового аэропорта. «Новый аэропорт является воротами в Монголию, поэтому мы будем работать над тем, чтобы он стал местом, где граждане Монголии и все гости Монголии со всего мира будут довольны», - сказал Като Такео.



Новый объект расположен в 50 км к югу от Улан-Батора в долине Хушиг аймака Тув, он может принимать до 3 млн пассажиров в год.



Площадь аэродрома, имеющего одну взлетно-посадочную полосу длиной 3600 метров и шириной 45 метров, составляет около 104 тысяч квадратных метров, а площадь пассажирских терминалов – около 35 тысяч квадратных метров. Аэропорт был построен в рамках финансового сотрудничества между правительством Монголии и правительством Японии, соответствует международным стандартам и использует передовые японские технологии.



Проект развития аэропорта был завершен с общим объемом финансирования 65,6 млрд йен в период с июня 2013 года по апрель 2020 года. Аэропорт будет обслуживать самолеты 12 авиаперевозчиков, таких как «Монгольские авиалинии» (МИАТ), Aero Mongolia, Hunnu Air, Eznis Airways, Air China, Аэрофлот, «Ангара», «Турецкие авиалинии», Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan и SCAT Airlines.



Правительство Японии участвовало в проекте развития нового аэропорта, а также в разработке плана переезда, техническом обслуживании, поставок топлива, управления арендой аэропорта и стратегий ценообразования с Японским агентством международного сотрудничества.



Компания New International Airport была создана совместно в рамках партнерства между японскими компаниями и правительством Монголии в соответствии с концессионным договором. Это первый случай, когда частная компания взяла на себя ответственность за управление аэропортом в Монголии.



С 4 июля автобусы общественного транспорта курсируют из четырех пунктов Улан-Батора в новый аэропорт. Поездка в один конец между аэропортом и столицей, как ожидается, займет около 80-100 минут.



Фото: montsame.mn В Улан-Баторе официально запущен в эксплуатацию новый международный аэропорт «Чингис хаан», построенный на льготные кредитные средства правительства Японии. Первый рейс из новой воздушной гавани 4 июля осуществлен национальным перевозчиком - авиакомпанией МИАТ - с вылетом в Токио, сообщает МОНЦАМЭ «Ввод в эксплуатацию этого аэропорта имеет большое значение для развития нашей страны. В Монголии открывается новый логистический центр. С появлением новой воздушной гавани расцветет новая жизнь. Я полностью уверен, что город Шинэ зуун мод, который появится здесь, будет развиваться как крупный деловой, экономический и торговый район», - подчеркнул президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на церемонии открытия аэропорта.Като Такео, исполнительный директор монголо-японской совместной компании New Ulaanbaatar International Airport, которая будет отвечать за управление новым аэропортом в течение следующих 15 лет, объявил об открытии нового аэропорта. «Новый аэропорт является воротами в Монголию, поэтому мы будем работать над тем, чтобы он стал местом, где граждане Монголии и все гости Монголии со всего мира будут довольны», - сказал Като Такео.Новый объект расположен в 50 км к югу от Улан-Батора в долине Хушиг аймака Тув, он может принимать до 3 млн пассажиров в год.Площадь аэродрома, имеющего одну взлетно-посадочную полосу длиной 3600 метров и шириной 45 метров, составляет около 104 тысяч квадратных метров, а площадь пассажирских терминалов – около 35 тысяч квадратных метров. Аэропорт был построен в рамках финансового сотрудничества между правительством Монголии и правительством Японии, соответствует международным стандартам и использует передовые японские технологии.Проект развития аэропорта был завершен с общим объемом финансирования 65,6 млрд йен в период с июня 2013 года по апрель 2020 года. Аэропорт будет обслуживать самолеты 12 авиаперевозчиков, таких как «Монгольские авиалинии» (МИАТ), Aero Mongolia, Hunnu Air, Eznis Airways, Air China, Аэрофлот, «Ангара», «Турецкие авиалинии», Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan и SCAT Airlines.Правительство Японии участвовало в проекте развития нового аэропорта, а также в разработке плана переезда, техническом обслуживании, поставок топлива, управления арендой аэропорта и стратегий ценообразования с Японским агентством международного сотрудничества.Компания New International Airport была создана совместно в рамках партнерства между японскими компаниями и правительством Монголии в соответствии с концессионным договором. Это первый случай, когда частная компания взяла на себя ответственность за управление аэропортом в Монголии.С 4 июля автобусы общественного транспорта курсируют из четырех пунктов Улан-Батора в новый аэропорт. Поездка в один конец между аэропортом и столицей, как ожидается, займет около 80-100 минут.Фото: montsame.mn

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