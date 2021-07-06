Мэр Улан-Удэ представил главе Бурятии варианты очистки воздуха в городе

Проект комплексного плана по снижению выбросов в атмосферу столицы Бурятии готов и взят за основу



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков представил главе Бурятии Алексею Цыденову проект комплексного плана по снижению выбросов в атмосферу, который в дальнейшем будет утверждаться в Москве, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Напомним, Улан-Удэ включен в федеральный проект «Чистый воздух» с 2024 года. Сейчас федеральное финансирование – единственный возможный источник кардинального решения проблемы загрязнения воздуха в столице Бурятии.



Игорь Шутенков отметил, что у Бурятии сжатые сроки для предъявления федеральным властям убедительных доказательств предлагаемых мероприятий, чтобы претендовать на финансирование. К июлю 2023 года необходимо подготовить всю необходимую документацию, сформировать бюджетную заявку для федеральных властей. Ведь есть города, которые раньше Улан-Удэ стали участниками проекта «Чистый воздух», но они пока не получили ни копейки, поскольку не успели в необходимые сроки подготовить проектные документы для финансирования.



«Один пункт мы выполнили – мы включены в федеральный проект. Теперь главное – усилиями множества министерств и ведомств детально проработать все пункты нашего плана», – отметил мэр.



Алексею Цыденову был представлен расширенный диагностический материал по проблеме. По данным БИП СО РАН, наибольший вклад, почти две трети выбросов в атмосферу генерирует частный сектор. Только на Левобережье расположены 27 тысяч домов: 11 тысяч в Советском районе Улан-Удэ и 16 тысяч – СНТ Иволгинского района. Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ – более 48 тысяч тонн в год. Улан-Удэ находится в Иволгино-Удинской впадине, что делает воздух в период Азиатского антициклона невыносимым – превышение предельно допустимых концентраций по бензапирену в отопительный сезон 2020/21 года доходило до 30-кратного показателя.



«Мы единственный город в России, в котором 67 тысяч частных домов, отапливающихся дровами и углем. У проблемы загрязнения атмосферы Улан-Удэнской агломерации нет единого решения. Реален только комплекс мер – от правового регулирования ТЭЦ и автономных кочегарок, до реконструкции электросетевого хозяйства и реконструкции котельных для производства бездымного топлива. Только так можно очистить воздух. Сейчас мы нацеливаемся на экологическое обоснование всех пунктов плана – это очень важно, все предложения должны быть подкреплены расчетами экологов», – отметил Игорь Шутенков.



Участники совещания сравнили вероятные затраты на решение проблемы загрязнения атмосферы частным сектором. На реконструкцию сетей электроснабжения для перевода частного сектора на электрообогрев понадобится 5,8 млрд рублей. На строительство сетей газоснабжения в частный сектор затраты будут не менее 100 млрд рублей. Сети теплоснабжения с разводкой по частным домам – будут стоить 116 млрд. Снос частного сектора Левого Берега, Комушки и других микрорайонов потребует 147 млрд рублей и ввод в эксплуатацию 2,5 млн квадратных метров жилья.



Наиболее реальным выглядит перевод частного сектора на электрообогрев. Однако для населения он пока значительно дороже привычного отопления домов дровами и каменным углем. Поэтому участники совещания обсуждали, каким образом снизить расходы частного сектора, чтобы люди платили за отопление не более, чем при отоплении дровами. Например, обсуждалось расширение или сдвижка по часам «ночного тарифа» для населения, и субсидирование электрического тарифа, которое потребует дополнительных не менее полумиллиарда рублей в год.



Вторым важным пунктом в комплексном плане является внедрениев городе технологий бездымного топлива. Опыт того же Красноярска доказал, что такая технология эффективно влияет на снижение выбросов в воздух в сибирских городах. Улан-Батор, окруженный кольцом из 200 тысяч юрт, полностью победил смог благодаря бездымному топливу и субсидированию электротопления. На совещании также обсудили варианты, которые не приведут к увеличению у жителей Улан-Удэ и агломерации затрат на отопление своих жилищ бездымным топливом.



Кроме того, комплексный план содержит разделы с обновлением подвижного состава транспорта, строительство новых узлов улично-дорожной сети, развертывание системы мониторинга, комплексное озеленение города и т. д.



В завершении полуторачасового совещания глава Бурятии поручил продолжить работу над тем, чтобы обеспечить предложенные мероприятия финансированием.



«Программу, представленную сегодня берем за основу. Но для того, чтобы обеспечить предложенные мероприятия финансированием, надо работать дальше. Наша доказательная база должна быть безупречной», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Фото: ulan-ude-info.ru



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