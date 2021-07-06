В Бурятии турзона «Байкальская гавань» планирует производить почвогрунт

Технология его производства позволяет перерабатывать осадок сточных вод очистных сооружений



В Бурятии особая экономическая зона « Байкальская гавань» запускает производство экогрунта из органического сырья, образуемого на очистных сооружениях, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Совместно с научно-практической куомпанией «БиоСфера» заложена первая партия для получения плодородного грунта «Экос-БТ» с применением микробиологического препарата «Эминекест», который ускоряет процесс компостирования растительного и органического сырья. Производственный контроль готового плодородного грунта будет произведен через 45 дней, чтобы подтвердить правильность выбранной технологии и самого способа решения экологической задачи.



Компания «БиоСфера» с большим опытом в этой сфере разработала регламент для технологии использования осадка сточных вод в качестве одного из видов сырья. Технология исключает любое негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.



«Очистные сооружения, эксплуатируемые в «Байкальской гавани» на сегодня являются самыми современными на восточном берегу Байкала. Построенные для приема сточных вод резидентов нашей турзоны они обслуживают нужды туристического бизнеса и местного населения окрестных сел Турка, Горячинск, Гремячинск и Максимиха, - рассказывает генеральный директор АО «ОЭЗ Байкальская гавань» Максим Шарипов. - После запуска очистных сооружений на территории «Байкальской гавани» в 2019 году можно с уверенностью сказать, что экологическая ситуация стала улучшаться, решилась проблема вавоза жидких коммунальных отходов. На сегодняшний день на очистных сооружениях работает шесть человек. Они непрерывно следят соблюдением технологии.



У отходов, которые проходят многоступенчатую механическую, биологическую, ультрафиолетовую очистку, образуется осадок сточных вод. Его необходимо вывозить за пределы Центральной экологической зоны озера Байкал. Вывоз ила - мероприятие дорогостоящее и сложное. Нашей компанией для уменьшения негативного влияния на природу принято решение о внедрении технологии по переработке осадка сточных вод в экологически безопасный и эффективный почвогрунт. Позднее мы получим сертификат на использование этой технологии».



Отметим, что внедрение новых технологий в работу очистных сооружений, являющихся частью обеспечивающей инфраструктуры территории особой экономической зоны «Байкальская гавань», отвечает целям и задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Фото: «Байкальская гавань»





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