Мэр Улан-Удэ отчитался о борьбе с COVID-19

Жители и организации столицы Бурятии допускают много нарушений антиковидных мер



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на Республиканском оперативном штабе по коронавирусу представил доклад о принимаемых мерах против распространения коронавирусной инфекции. COVID-19. В столице Бурятии эта работа ведется комплексно, сообщили в администрации города.



С 16 июня проводится бесконтактная дезинфекция автобусов и трамваев, увеличено количество мобильных групп, которые проверяют соблюдение населением режима самоизоляции. Кроме того, с 27 июня начал работу круглосуточный контрольно-пропускной пункт на Верхней Березовке и прочее.



– С 28 июня по городу увеличено количество мобильных групп, осуществляющих рейды по соблюдению населением режима самоизоляции: 18 групп в районах города, 1 группа – по проверке общественного транспорта, 1 группа- по проверке объектов торговли, 3 группы - Комиссия по делам несовершеннолетних. Ежедневно в составе мобильных групп в рейды выходят 29 муниципальных служащих, 8 государственных служащих и 17 сотрудников полиции, – отметил мэр.



На 5 июля мобильными группами всего проверено 1581 объектов и 2185 граждан - выявлены 160 нарушений. Всего составлено 119 административных протоколов, из них: 34 - на физических лиц, 56 – на должностных лиц и 29 протоколов на юридических лиц. Также проведено 1614 профилактических бесед с гражданами и 1440 бесед с юридическими лицами.



Типичные нарушения, выявленные в ходе рейдов: работа организаций без регистрации на портале «Работающая Бурятия», отсутствие средств индивидуальной защиты у граждан и обслуживающего персонала. Отмечаются также случаи игнорирования термометрии сотрудников и санитарной обработки помещений.



– С 28 июня ежедневно проводятся рейды по местам концентрации несовершеннолетних в городе. Проведено 103 профилактические беседы с несовершеннолетними, в отношении трех несовершеннолетних до 14 лет материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних, два административных протокола составлено в отношении родителей, чьи дети находились в ночное время, – сообщил Игорь Шутенков.



Мобильная группа по транспорту с 24 мая по 3 июля 2021 года проверила 1058 транспортных средств, 5505 человек. Выявлено 177 нарушений масочного режима, составлено 58 протоколов об административном правонарушении по статье 15.1 КоАП РФ, сотрудниками ГИБДД составлено 7 протоколов по статье 20.6.1. КоАП РФ, со 112-ю пассажирами автобусов и трамваев проведены профилактические беседы.



Кроме того, для контроля передвижения в направлении Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского районов с 27 июня начал работу круглосуточный контрольно-пропускной пункт на Верхней Березовке. Пункт контроля будет работать до окончания периода самоизоляции населения.



Вдобавок, с 17 июня ООО «АВТОМАЯК» осуществляется подвоз больных коронавирусом до медицинских учреждений. В Улан-Удэ работают 155 дежурных групп в 34 детских садах и 3 школах с группами предшкольной подготовки, 1500 человек.



– В каждом детском саду организован «входной контроль»: термометрия сотрудников, детей, родителей, визуальный осмотр отсутствия признаков ОРВИ, наличие средств индивидуальной защиты. Запрещается приводить и забирать детей лицам старше 65 лет. Также работают 12 дежурных групп в 4 частных детских садах, которые посещают более 70 детей, – подчеркнул мэр.





фото: администрация города

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