В Бурятии разоблачили банду мошенников, которые зарабатывали на ОСАГО

В состав группы, инсценировавшей ДТП, входили юристы, аварийные комиссары, оценщики и сотрудники ГИБДД



В Улан-Удэ завершился очередной судебный процесс по беспрецедентному уголовному делу в области страховых мошенничеств. На днях в Октябрьском райсуде должны были огласить приговор по статье «организация преступного сообщества», однако в связи с вирусным заболеванием двух обвиняемых оглашение перенесли до их выздоровления. Как выяснилось, в состав группы, специализирующейся на инсценировках ДТП, входили юристы, аварийные комиссары, оценщики, а также непосредственно сотрудники ГИБДД. Участникам ОПГ инкриминируется 35 эпизодов хищения денежных средств у страховых компаний.



Ущерб на колесах



Как выяснили сотрудники республиканского Следственного управления СКР по Бурятии, речь идет о создании в 2015 году организованной преступной группы, которая занималась инсценировками аварии. В ее состав входили, как правило, владельцы недорогих машин, которые в нужный час подъезжали к «месту ДТП», где им наносились повреждения, чаще всего по задней части машины. Причем мошенники нередко использовали для расстановки на дороге эвакуатор, водитель которого также «был в теме». Всего использовалось 16 автомобилей, в том числе четыре «Ленд Ровер», а также популярные марки «Тойота-Камри», «Тойота-Спасио», «Тойота-Приус» и др.



Как явствует из вступившего в силу обвинительного приговора Октябрьского райсуда Улан-Удэ в отношении экс-директора ООО «Байкал-партнер» Сергея И., значительная часть автопарка для «автоподстав» была записана на него. Далее эти автомобили по договорам купли-продажи передавались участникам «схемы», и на них совершались псевдоаварии.



- Они особо не заморачивались ремонтом, например, «Ленд-Ровер» вначале били спереди, затем по заднему бамперу, в следующем ДТП - по правому боку, затем по левому, - рассказывает представитель пострадавшей стороны. - Когда битые машины заканчивались, для инсценировок использовали другие, лишь иногда ремонтируя их.



Также участники схемы комбинировали и с номерами, перевешивая их на идентичные иномарки.



Суммы ущерба (100 - 400 тыс. рублей) предъявлялись страховым компаниям, предварительно заручившись соответствующей оценкой. Далее «пострадавшая» сторона получала со страховой компании приличные выплаты. А прибыль делилась между сторонами. Затем аферисты привлекли к «бизнесу на ДТП» и сотрудников ГИБДД, поскольку ранее лимит по европротоколу (без вызова госавтоинспекции) составлял до 50 тыс. рублей. А эти деньги аппетиты обманщиков уже не удовлетворяли. Для получения более крупных выплат мошенники пользовались услугами полицейских, выезжавших в свои смены на подставные ДТП.



Причем, судя по материалам уголовного дела, при внимательном осмотре битых автомобилей было очевидно, что эти автомашины не раз попадали в аналогичные ДТП. Однако недобросовестные сотрудники дорожной полиции «не замечали» очевидных следов «автоподстав». И за взятку в 15 тыс. рублей, которые им наличными передавал Сергей И., оформляли на месте «липовые» ДТП в нужном русле.



Остановка по требованию



Мошенники, по версии следственных органов, действовали с хорошим размахом и огоньком с 2015 по 2018 год. Тем не менее одновременно старались заметать следы. Так, они почти никогда не обращались подряд в одну и ту же страховую компанию, а требования о выплатах по ОСАГО предъявляли в общей сложности к 12 филиалам российских страховых компаний.



Тем не менее участников схем, судя по всему, погубила элементарная жадность и неумение вовремя остановиться. Так, экс-подполковник МВД по РБ, он же директор юридической компании «Байкал-партнер» Сергей И. оказался в центре внимания правоохранительных органов. К слову, его ранее известная в определенных кругах фирма и так легально неплохо зарабатывала на представлении юридических услуг на рынке аварий. Но, как говорится, Остапа понесло...



Как отмечают эксперты, участники схемы не предусмотрели того факта, что между страховщиками существуют неформальные отношения. И когда объем инсценировок достиг определенного масштаба, коллеги обнаружили, что слишком часто одни и те же машины регулярно попадают в ДТП, а оформляют их все те же знакомые лица, связанные с ООО «Байкал-партнер». И выезжают на место сомнительных ДТП опять-таки одни и те же сотрудники ГИБДД.



Справедливости ради отметим, что некоторые автостраховщики еще с 2015 года, когда мошенники только начали заниматься «автоподставами», на основании своих оценок ущерба в связи с явной фиктивностью ДТП начали отказывать в выплатах. Однако аферисты, тем не менее, шли в суд, пытаясь взыскать ущерб. Добавим, что во многих процессах им давали от ворот поворот. Но вот тем страховым компаниям, которые не имели полноценного представительства в Бурятии, обнаружить «автоподставу» часто не удавалось, и страховщикам приходилось делать выплаты по ОСАГО.



Объединили усилия



- В какой-то момент стало понятно, что в отношении всех нас безнаказанно действует организованная преступная группа, и мы собрались и решили, что теперь будем собирать необходимый доказательный материал для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, - рассказывает источник из страховой компании. - И одна из страховых компаний в трех случаях, подозревая, что дело нечисто, тем не менее, пошла на выплаты мошенникам. Видимо, чтобы был сформирован окончательный уголовный состав. Не по покушению на мошенничество, а по более тяжкой статье — «мошенничество».



Как отмечает источник, собрав необходимые материалы, страховые компании объединились и подали коллективное заявление в МВД по РБ. А поскольку в деле фигурировали сотрудники ГИБДД, его передали в СУ СКР по Бурятии.



Тем не менее, пока окончательно точку в этом деле, вернее, в делах, ставить рано. Ведь, учитывая их многоэпизодность, уголовные дела разделены. По каждому будет выноситься отдельный приговор. В результате первый суд по Сергею И. приговорил последнего к 7,5 года лишения свободы. И арестовал активы подсудимого - десять принадлежащих ему автомобилей, в том числе несколько дорогих, четыре жилых помещения и земельный участок - словом, все, что нажито «непосильным» трудом отставного подполковника МВД по РБ и автоюриста.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.