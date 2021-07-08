Угрозы наводнения в Бурятии снижают за счет Иркутского гидроузла

Обильные осадки и растущий приток воды к Байкалу заставляют переходить на повышенные расходы



Из-за обильных осадков и возросшего притока к Байкалу со 2 июля расходы Иркутского гидроузла увеличены до 2800 кубометров в секунду, а с 7 июля они повысились ещё на 100 кубометров, сообщает минприроды РФ.



Режимы работы гидроузлов Ангарского каскада обсуждались 6 июля на совещании в режиме ВКС под председательством заместителя руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова с участием Енисейского БВУ Росводресурсов, Росгидромета, губернатора Иркутской области и главы Бурятии. Следующее заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангарского каскада состоится 9 июля. На совещании примут решение: оставить сбросные расходы на прежнем уровне или начать плавное увеличение, уточнили в ведомстве.



На Байкале сейчас сохраняется повышенная водность. Уровень озера достиг 456,69 метра. По прогнозам Росгидромета, в третьем квартале ожидается приток до 119% от нормы, в июле – до 5700 кубометров в секунду, это 117% от нормы. Резкого увеличения притока в ближайшие дни специалисты не прогнозируют.



«Уровень растет на 1-3 см в сутки. Мы можем постепенно переходить на повышенные расходы, которые, при этом, не нанесут ущерб сооружениям в нижнем бьефе плотины Иркутской ГЭС. При необходимости режимы работы гидроузла будут оперативно регулироваться с учетом складывающейся гидрологической обстановки и уточнённого прогноза на вторую десятидневку», - отметил Вадим Никаноров.



Высокое наполнение озера Байкал было прогнозируемым. На повышенных расходах Иркутский гидроузел работал уже в мае–июне: в диапазоне от 2000 до 2500 кубометров в секунду, при обычном для этого периода – 1500-1800 кубометров в секунду.



Все необходимые в условиях повышенного притока меры приняты. Органы исполнительной власти и главы муниципальных образований в верхних и нижних бьефах уведомлены о ситуации.



Заметим, уровень Байкала и режим работы Иркутского гидроузла напрямую связаны с угрозами наводнения и в Бурятии, и в Иркутской области. Республика в таких случаях заинтересована в повышении сбросов воды через плотину Иркутской ГЭС, область – напротив.



В соседнем регионе сейчас как раз определяют границы зон затопления и подтопления прибайкальских территорий и территорий нижнего бьефа Иркутской ГЭС. На эти цели в 2021 году из регионального бюджета выделено 36,7 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.



Специалисты выявляют паводкоопасные территории, проводят инженерные изыскания, гидрологические расчеты. Определенные границы зон затопления, подтопления вносят в Единый государственный реестр недвижимости как зоны с особыми условиями использования территорий. Они отражаются на генеральных планах населенных пунктов и в схемах территориального планирования. Это позволяет учитывать сведения при строительстве новых микрорайонов и развитии территорий. Также информация о границах зон подтопления передается в МЧС.



Фото: «Номер один»



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