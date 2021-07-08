В Улан-Удэ треть сотрудников авиазавода вакцинировалась от COVID-19

Предприятие усилило превентивные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции



Более 30% сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (Ростех) уже получили первый компонент вакцины от коронавируса, вторым компонентом привито 23% сотрудников, сообщили в пресс-службе предприятия.



На территории У-УАЗ работает здравпункт, в котором работники накануне или в день вакцинации могут пройти бесплатное тестирование на наличие антител и сделать прививку от ковида.



Все вакцинируемые перед прививкой заполняют анкету, в которой указывают информацию о своих хронических заболеваниях и принимаемых медикаментах. После обследования – измерения давления, проверки температуры и уровня кислорода в крови врач дает допуск к вакцинации.



«Для нас крайне важно, чтобы каждый работник предприятия имел возможность привиться от коронавируса и защитить себя. Вакцинация – один из самых эффективных способов избежать заболевания, либо тяжелого течения болезни. Особенно это касается людей старшего возраста. От доступности вакцины, от сознательности заводчан зависит здоровье всего коллектива и стабильность работы предприятия», – отметил управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.



В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе на Улан-Удэнском авиационном заводе усилен комплекс превентивных мероприятий по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На территории введен масочный режим, температура измеряется с помощью тепловизоров, в корпусах установлены санитайзеры, введены дополнительные меры по дезинфекции помещений. Особое внимание уделяется уборке столовой, мест общего пользования. В пунктах питания введен гибкий график обеденного перерыва для недопущения чрезмерного скопления сотрудников.



Фото: У-УАЗ



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