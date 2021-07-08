Экс-глава Тарбагатайского района стала советником Алексея Цыденова

Светлана Шабаршова займется вопросами взаимодействия с муниципалитетами



Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил сегодня Тарбагатайский район. Он обсудил проблемные вопросы с главами сельских поселений и депутатами райсовета. Встречу он начал с представления своего нового советника Светланы Шабаршовой, которая ранее занимала пост главы района и отметил, что в числе ее задач будет и взаимодействие с муниципалитетами.



Светлана Шабаршова родилась 15 ноября 1980 г. в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. В 1998 г. окончила Нижнесаянтуйскую среднюю школу. В 2006-2011 гг. обучалась в Гуманитарном институте (г. Москва), квалификация – психолог, а в 2015-2017 гг. в Бурятском государственном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление». Имеет довольно длительный стаж работы в муниципалитетах. С 2012 по 2014 годы работала специалистом в администрации сельского поселения «Саянтуйское». В сентябре 2014 году стала главой этого поселения. В сентябре 2019 года избрана главой Тарбагатайского района.



Главы сельских поселений смогли задать главе Бурятии вопросы и назвать проблемные ситуации, которые требуют участия правительства. Алексей Цыденов дал ряд поручений министерствам по обнародованным проблемам, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Также глава Бурятии представил районному совету депутатов и главам сельских поселений исполняющего обязанности главы Тарбагатайского района Владимира Смолина.



«Сейчас идет активная реализация государственных программ, нацпроектов, и нам важно, чтобы активная позиция, инициатива была на местах. Нам надо своевременно, быстро и качественно готовить документацию. Вы сами знаете, что большая поликлиника сейчас строится у вас, много лет работали, чтобы добиться начала строительства. Чтобы куда-то попасть – это действительно большая, напряженная работа. Здесь есть также задачи по школам, детским садам по ремонту других объектов социального значения. Район растущий, район пригородный, и это накладывает дополнительные трудности для района. И вот почему я рекомендовал Владимира Викторовича, потому что он был заместителем министра экономики, и в рамках своей должности работал в целом по республике как раз по вопросам экономического развития, финансового обоснования, по подготовке документации федеральных программ», - отметил Алексей Цыденов.



Напомним, в Тарбагатайском районе утверждена конкурсная система избрания главы муниципалитета. В этом году конкурс завершится к концу августа.



Фото: egov-buryatia.ru



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