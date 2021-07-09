В Бурятии ученые готовят луга для диких копытных Байкальского заповедника

Исследователи испытывают луговодство, как новый метод сохранения фауны в Алтачейском заказнике



В Бурятии в Алтачейском заказнике стартовал проект «Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных», реализуемый Байкальским государственным заповедником при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире». Проект рассчитан на один год с возможностью продления его еще на два года, сообщили в пресс-службе резервата.



Луговодство – это новый прием биотехнических мероприятий в заповедной системе России, позволяющий сохранить диких копытных животных в трудный для них зимний период. На территории Алтачейского заказника отмечена самая высокая плотность сибирской косули и благородного оленя в Байкальском регионе, где в зимнее время животные особенно нуждаются в подкормке. Из-за нехватки естественных кормов звери могут погибнуть. Высокий снежный покров и низкие отрицательные температуры воздуха затрудняют добывать естественный подножный корм. Они вынуждены совершать миграции, в результате которых нередко становятся жертвой браконьеров на сопредельных территориях или погибают из-за бескормицы. С целью сохранения сибирской косули и благородного оленя в Алтачейском заказнике принято решение о применении нового метода биотехнических мероприятий – луговодство.



Возделывание многолетних лугов является более экономически выгодным, по сравнению с возделыванием однолетних культур, за счет существенного снижения ежегодных объемов сельскохозяйственных работ и затрат на приобретение посевного материала. При этом увеличится площадь кормовых полей, часть из которых будет использована для заготовки сенажа и подкормки диких копытных животных в суровый период года.



Работа по внедрению луговодства как нового метода сохранения диких копытных животных началась еще в 2018 году – тогда начали формировать материально-техническую базу, оформлять земельный участок в собственность. Сейчас есть все условия для реализации намеченного.



В рамках проекта будет подготовлена почва, организована работа по борьбе с сорными растениями, произведен подбор многолетних трав, организован и проведен их посев. Научно-исследовательская работа включает в себя изучение методов возделывания многолетних лугов, их устойчивости к природно-климатическим условиям (микроклимат заказника, количество осадков и др.).



Анализ первичных данных позволит провести работу по подбору многолетних трав, способных произрастать в условиях заказника и приносить урожай. Специалисты заповедника смогут научно обосновать эффективность использования нового метода сохранения диких животных с помощью сведений, полученных в ходе реализация проекта, а также используя уже имеющиеся теоретические и практические данные.



Состав многолетних трав подбирается в соответствии с их питательной ценностью, и в первую очередь по высокому содержанию протеина. Этот метод позволит создать условия для равномерного размещения животных по угодьям, тем самым уменьшив нагрузку на растительность, а также на межпопуляционные отношения различных видов животных. В рамках проекта будут разработаны методические рекомендации по созданию многолетних лугов как нового приема биотехнии. Все это позволит сохранить ядро популяций диких копытных животных в Алтачейском заказнике и поддерживать их численность на оптимальном уровне как на территории самого заказника, так и на сопредельных территориях в четырех административных районов Бурятии.



В ходе реализации проекта сотрудники заповедника организуют эколого-просветительскую работу в населенных пунктах, находящихся на территории заказника. Планируется создать условия для фото- и видеосъемки диких животных, в том числе и наблюдательные пункты – это позволит всем желающим своими глазами заглянуть в мир дикой первозданной природы.



Фото: baikalzapovednik.ru



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