В Улан-Удэ продолжают штрафовать нарушителей санэпидемрежима

За сутки под санкции попали несколько магазинов, гостиниц и отделение «Почты России»



В Улан-Удэ мобильные группы ежедневно регистрируют нарушения соблюдения санэпидрежима в магазинах, организациях, городском транспорте и на улице. Рейды проводят не менее 20 мобильных групп, в том числе проверяют общественный транспорт.



8 июля проверено 445 организаций и 639 граждан. Проведено 882 профилактических бесед о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции, самоизоляции. За минувшие сутки составлено 44 протоколов в отношении нарушителей санэпидемрежима, сообщает Управление общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ.



- Мобильные группы выявляют нарушения не только со стороны физических лиц, к великому сожалению, сотрудники торговых предприятий также допускают нарушения. Меры административного воздействия на субъекты предпринимательства, которые нарушают противоковидные мероприятия, будут применяться строго, - прокомментировал начальник Управления общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ Михаил Слепнев.



Нарушение масочного режима должностными лицами было зафиксировано в гостиницах «Маркиз» и «Зула», ООО «Алгана», в магазинах «Америка» и «Тюльпан», в отделении по обслуживанию юридических лиц «Почта России», в также на улицах Коммунистическая и Борсоева.



Нарушение заполнения журнала дезинфекции имеются в автотехцентре «Oil-сервис», ИП Махсуров Б.Р., в павильоне «Фрукты» по улице Смолина. Протокол по ранее выданному извещению за отсутствие одобрения заявки на портале «Работающая Бурятия» составлены на автомоечный комплекс ООО «Альфа», «Скупка» по улице Советской. Протоколы также составлены на водителей маршрутных автобусов № 56 и № 82 за нарушение масочного режима.



Напомним, согласно статье 15.1 Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Бурятия влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до восьмидесяти тысяч рублей.





фото: администрация города

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