В Бурятии за сутки составили протоколы на 21 нарушителя антиковидного режима

Мобильные группы провели свыше 300 профилактических мероприятий



В прошедшие сутки антиковидные мобильные группы провели свыше 300 профилактических мероприятий. В субботу мобильные группы по контролю соблюдения мер профилактики COVID-19 проверили 183 организации и 228 жителей Улан-Удэ. Проведено свыше 300 профилактических бесед. На 21 нарушителя составлены административные протоколы, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В условиях еще продолжающегося режима всеобщей самоизоляции начали работу ломбард на ул. Гагарина, павильон быстрого питания по продаже шаурмы, две автомойки. Должностные лица будут привлечены к административной ответственности.



"Рейды проводятся и на общественном транспорте. За вчерашний день проверено 170 пассажиров маршрутных автобусов и трамваев. В трех случаях составлены протоколы на нарушителей масочного режима: в отношении пассажира и водителей рейсовых микроавтобусов номер 25 и 135", - добавили в правительстве.



Фото: pixabay.com



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