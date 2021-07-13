Глава Бурятии: «Ситуация с медицинским кислородом непростая»

Наладить его производство планируется на трех предприятиях республики





12 июля глава Бурятии посетил компанию «Анико плюс» - крупнейшего производителя медицинского кислорода в республике. На производстве работают 2 установки, объёмы составляют 10 тонн в сутки, планируется запуск третьей линии для увеличения объёма до 15 тонн в сутки. Также предприятие планирует запуск дополнительных автоцистерн, которые будут поставлять кислород из других регионов.

В ходе визита на «Анико плюс» Алексей Цыденов отметил, что ситуация с медицинским кислородом на данный момент в Бурятии сложилась непростая. Потребность в нем значительно выросла: с 7 тонн во вторую волну осенью прошлого года до 18 тонн в сутки на сегодняшний день.- Мы поддерживаем компанию «Анико плюс» в том, чтобы они поставили третью установку. Три установки будут производить 15 тонн. Плюс мы берем дополнительно кислородные концентраторы больницам. Мы сейчас готовимся, чтобы в последующем у нас проблем с кислородом не было. Мы делаем мощности с запасом, собираем все имеющиеся возможности по производству кислорода в республике. Но нам не хватает, поэтому мы используем привозной кислород, - отметил глава Бурятии.Поставки медицинского кислорода осуществляются из Красноярска и Новокузнецка, в ближайших планах – отгружать кислород из Томска и Новосибирска.- Нам очень помогает Красноярский машиностроительный завод. Мы получаем достаточно хорошие объёмы - 20-26 тонн в сутки. Отгружает кислород и Красноярская компания «Газсервис» - накануне отправлены 20 тонн на инфекционную больницу. Конечно, планируем, что 4 крупных предприятия у нас в республике будут производить медицинский кислород. Это приоритетная задача на сегодняшний день, - отметил, министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.Кроме компании «Анико плюс» производство кислорода осуществляется на трёх предприятиях республики: ООО «Улан-Удэстальмост», который 30 июня получил регистрационное удостоверение на производство медицинского кислорода, а также на ЛВРЗ и Селенгинском ЦКК, где получение разрешительных документов сейчас в процессе.Фото: пресс-служба правительства Бурятии