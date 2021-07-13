В Улан-Удэ перед судом предстанет уникально пьяный водитель

Ранее 33-летний мужчина уже трижды судим за повторную езду в нетрезвом виде, но приговоры его не испугали



В Бурятии завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Улан-Удэ в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в республиканском МВД.



Днем 27 апреля текущего года горожанин, будучи лишенным прав управления, на автомобиле направился в село Тарбагатай, чтобы проверить сохранность имущества в своем нежилом доме и убраться во дворе. Во время нахождения в селе мужчина выпил спиртное, но поздним вечером в состоянии опьянения сел за руль, чтобы добраться до дома. Однако при въезде в Улан-Удэ автомашина была остановлена сотрудниками ДПС.



В ходе разбирательства выяснилось, что водитель пьян. Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,96 мг/л. И это притом, что автомобилист ранее трижды судим за повторную езду в нетрезвом виде: в октябре 2016 года осужден к обязательным работам; в мае 2017 и июле 2020 годов – приговорен к лишению свободы условно. Во всех случаях – с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.



Однако должных выводов нарушитель не сделал и, имея непогашенных судимости, вновь совершил такое же противоправное деяние. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»



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