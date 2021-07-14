В центре Улан-Удэ устранили размыв дороги у магазина «Спутник»

Здесь не успели заасфальтировать парковку по гарантийным претензиям



В центре Улан-Удэ по улице Ербанова вблизи магазина «Спутник» этой ночью произошел размыв дорожного полотна у парковки. Дорожники уже засыпали размыв, работы на месте продолжаются.



Ранее в рамках гарантийных обязательств подрядчику было выдано предписание по асфальтированию парковки. Дорожники выполнили работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, однако во время ливней вода пошла по каналу. В связи с этим и произошел размыв, сообщили в Комитете по строительству.



Нарушение является гарантийным, подрядчик принимает все меры по его устранению. С наступлением благоприятных погодных условий дорожники продолжат работу по асфальтированию парковки.



Фото: Комитет по строительству Улан-Удэ



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