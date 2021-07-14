В Улан-Удэ «Ингосстрах» выплатил 10,5 млн рублей за сгоревший склад автозапчастей

Пожар на проспекте Автомобилистов стал одним из крупнейших и резонансных огненных ЧС в регионе за последние годы







В Бурятии республиканский филиал «Ингосстраха» выплатил страховое возмещение в размере 10,5 млн рублей владельцам магазина автозапчастей, сгоревшего в апреле нынешнего года, сообщила пресс-служба компании.



Страховой случай произошел в апреле 2021 года в Улан-Удэ. На территории складского помещения, которое было арендовано под магазин автозапчастей, произошло возгорание из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. В результате пожара строение было полностью уничтожено.



Имущество клиента застраховано в «Ингосстрахе» по программе страхования имущества юридических лиц. В соответствии с договором покрываются риски пожара, повреждений водой, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, наезда наземных транспортных средств и падения летательных пилотируемых аппаратов или их обломков. Договор был заключен сроком на год.



«Страхование имущества для юридических лиц – это необходимый шаг для защиты собственного бизнеса, особенно в такое непростое время, когда любые убытки и непредвиденные расходы могут нанести ощутимый удар по любому бюджету. По нашему опыту предприниматели год от года все с большей ответственностью подходят к этому вопросу, делая грамотный выбор в пользу качественной защиты своего имущества», – отметил директор филиала «Ингосстраха» в Бурятии Сергей Бахлаев.



В пресс-релизе «Ингосстраха» не называется пострадавшая компания. Однако, судя по всему, речь идет о складе компании «АвтоТрейд».



Фото: МЧС Бурятии В Бурятии республиканский филиал «Ингосстраха» выплатил страховое возмещение в размере 10,5 млн рублей владельцам магазина автозапчастей, сгоревшего в апреле нынешнего года, сообщила пресс-служба компании.Страховой случай произошел в апреле 2021 года в Улан-Удэ. На территории складского помещения, которое было арендовано под магазин автозапчастей, произошло возгорание из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. В результате пожара строение было полностью уничтожено.Имущество клиента застраховано в «Ингосстрахе» по программе страхования имущества юридических лиц. В соответствии с договором покрываются риски пожара, повреждений водой, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, наезда наземных транспортных средств и падения летательных пилотируемых аппаратов или их обломков. Договор был заключен сроком на год.«Страхование имущества для юридических лиц – это необходимый шаг для защиты собственного бизнеса, особенно в такое непростое время, когда любые убытки и непредвиденные расходы могут нанести ощутимый удар по любому бюджету. По нашему опыту предприниматели год от года все с большей ответственностью подходят к этому вопросу, делая грамотный выбор в пользу качественной защиты своего имущества», – отметил директор филиала «Ингосстраха» в Бурятии Сергей Бахлаев.В пресс-релизе «Ингосстраха» не называется пострадавшая компания. Однако, судя по всему, речь идет о складе компании «АвтоТрейд». Как сообщал «Номер один» , пожар, произошедший 19 апреля в магазине-складе ведущего поставщика автозапчастей в Бурятии «АвтоТрейд», стал одним из крупнейших ЧС в регионе за последние годы. Тогда за несколько часов сгорело здание, а огонь пришел со стороны другого его арендатора. Ущерб оценивался в сумму 100 млн рублей.Фото: МЧС Бурятии

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