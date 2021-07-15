В Улан-Удэ автоледи отработала 100 часов за езду без прав

Она безвозмездно в качестве разнорабочего выполняла работы по благоустройству территории города



В Улан-Удэ под контролем судебных приставов Бурятии 57-летняя горожанка отработала 100 часов обязательных работ, назначенных ей за управление автомобилем, будучи лишенной права управления, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Ранее дама была привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде и лишена водительских прав. Однако, несмотря на это, позже она все равно села за руль.



Женщину задержали на автодороге в момент управления автомобилем. При проверке документов выяснилось, что у нее не истек срок лишения права управления транспортным средством. Мировой суд действия правонарушительницы квалифицировал по статье 12.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде обязательных работ сроком на 100 часов.



Должница по направлению судебного пристава-исполнителя была принята в одну из управляющих компаний Улан-Удэ и на безвозмездной основе в качестве разнорабочего выполняла работы по благоустройству территории города. На сегодняшний день на основании табеля учета времени рабочих часов исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: baikalfinans.com



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