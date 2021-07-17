Прокуратура напомнила чиновникам Бурятии про экологическую «язву» в Закаменске

Надзорное ведомство подало в суд на правительство республики, обвинив власть в бездействии



Надзорное ведомство подало в суд на правительство республики, обвинив в бездействии по устранению последствий работы Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, закрытого много лет назад. Прокуратура называет экологическую обстановку в Закаменском районе, где был расположен комбинат, «экологическим бедствием» и требует обратиться к федеральному Минприроды за помощью. Власти Бурятии, в свою очередь, рассказали о проделанной работе и пытались протестовать, заявляя, что без дела они не сидят. Но потерпели поражение.



Неблагополучная территория



Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат в прошлом веке был одним из крупнейших добывающих предприятий на территории республики. Его работа началась еще в 1934 году, а закончилась в 1997 банкротством.



Как уже писал «Номер один», за время работы комбината образовалось 44,5 млн тонн отходов обогащения, складированных в два хвостохранилища на территории 12 километров. Более 1/3 территории города Закаменска находится в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Площадь экологически неблагополучной территории - 867 гектаров, в том числе 487 гектаров - непосредственно в Закаменске, где так называемое хвостохранилище «сползло» со своего прежнего места и теперь находится в пределах населенного пункта.



«По сведениям Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, экологическая обстановка в городе Закаменске Республики Бурятия и на прилегающей к нему территории классифицируется как экологическое бедствие. На протяжении последних лет устанавливались факты экстремально высокого загрязнения реки Модонкуль, впадающей в реку Джида и впоследствии в реку Селенга и озеро Байкал», - описывает ситуацию Верховный суд, взявшийся разрешить экологический спор между природоохранной прокуратурой и правительством республики.



О реке Модонкуль «Номер один» также неоднократно писал: ее вода окрасилась в оранжевый цвет, что напугало местных жителей, и не зря: проверка выявила сильное загрязнение водоема.



Мероприятия по ликвидации последствий работы комбината были прописаны в госпрограмме «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы».



«Ожидаемым результатом мероприятий является рекультивация нарушенных земель, защита подземных и поверхностных вод; сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением», - пишет суд.



Однако, как видно, избавиться от экологической «язвы» за эти годы не удалось.



Девять лет борьбы



Сказать, что власти Бурятии все это время ничего не делали, нельзя. С чем соглашаются и судьи Верховного суда, которые пишут, что с 2012 года между Минприроды России и правительством республики заключались соглашения о выделении субсидий на ликвидацию последствий. Причем речь идет о сотнях миллионов рублей. С 2012 по 2016 год общая сумма выделенных денег перевалила за миллиард рублей.



Очередное соглашение между Минприроды России и правительством Бурятии было подписано 27 декабря 2019 года. Федералы обязались софинансировать ликвидацию экологического ущерба в 2020 - 2022 годах. Но для этого власти региона должны были провести ряд работ. Но что-то пошло не так, и в итоге в дело вмешалась природоохранная прокуратура.



«В ходе проведенной Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что мероприятия по ликвидации экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината до настоящего времени не реализованы», - пишет Верховный суд Бурятии.



Если быть точнее, то власти региона, по мнению ведомства, не выполнили мероприятия по выявлению, оценке и ликвидации накопленного вреда. Грубо говоря, не оценили ущерб, перед тем как просить денег на его устранение. А также не внесли загрязненную территорию в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.



«На момент вынесения обжалуемого судебного решения данный объект не был поставлен на соответствующий учет, следовательно, не выявлен и не оценен, - пишет суд, - отсутствуют сведения об объеме загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности; площади территорий и акваторий, на которых расположен объект накопленного вреда окружающей среде, категории и видах разрешенного использования земель; уровне и объеме негативного воздействия на окружающую среду, включая способность загрязняющих веществ к миграции в иные компоненты природной среды, возможность загрязнения водных объектов, в том числе являющихся источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникновения экологических рисков».



Победа прокурора



Сначала межрайонный природоохранный прокурор обратился в Советский районный суд, который удовлетворил его иск. В результате первая инстанция признала непринятие правительством мер по выявлению и оценке объекта незаконным, обязала региональные власти в течение 18 месяцев с момента вступления решения в силу провести эти работы, а в течение 20 месяцев – передать в Минприроды России сведения, необходимые для включения объекта в государственный реестр.



Правительство и Минприроды Бурятии с этим решением не согласились и подали апелляционную жалобу в Верховный суд республики. Где рассказали, что, во-первых, региональные власти «вправе, но не обязаны предпринимать меры по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде». Во-вторых, что заключен ряд госконтрактов по ликвидации последствий работы комбината, то есть работа идет.



Однако Верховный суд, внимательно исследовав доводы сторон, не нашел оснований менять решение суда первой инстанции и оставил его в силе.



Таким образом, правительство Бурятии в ближайшие полтора года должно изыскать средства в бюджете, который и так урезан по многим направлениям из-за борьбы с ковидом. И провести требуемые прокуратурой работы.



Ускорит ли это ликвидацию экологической «язвы» Закаменского района, пока непонятно. Но в любом случае с таким катастрофическим загрязнением нужно что-то делать, иначе последствия для жителей и экологии Байкала могут быть очень серьезными.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото:

Надзорное ведомство подало в суд на правительство республики, обвинив в бездействии по устранению последствий работы Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, закрытого много лет назад. Прокуратура называет экологическую обстановку в Закаменском районе, где был расположен комбинат, «экологическим бедствием» и требует обратиться к федеральному Минприроды за помощью. Власти Бурятии, в свою очередь, рассказали о проделанной работе и пытались протестовать, заявляя, что без дела они не сидят. Но потерпели поражение.Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат в прошлом веке был одним из крупнейших добывающих предприятий на территории республики. Его работа началась еще в 1934 году, а закончилась в 1997 банкротством.Как уже писал «Номер один», за время работы комбината образовалось 44,5 млн тонн отходов обогащения, складированных в два хвостохранилища на территории 12 километров. Более 1/3 территории города Закаменска находится в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Площадь экологически неблагополучной территории - 867 гектаров, в том числе 487 гектаров - непосредственно в Закаменске, где так называемое хвостохранилище «сползло» со своего прежнего места и теперь находится в пределах населенного пункта.«По сведениям Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, экологическая обстановка в городе Закаменске Республики Бурятия и на прилегающей к нему территории классифицируется как экологическое бедствие. На протяжении последних лет устанавливались факты экстремально высокого загрязнения реки Модонкуль, впадающей в реку Джида и впоследствии в реку Селенга и озеро Байкал», - описывает ситуацию Верховный суд, взявшийся разрешить экологический спор между природоохранной прокуратурой и правительством республики.О реке Модонкуль «Номер один» также неоднократно писал: ее вода окрасилась в оранжевый цвет, что напугало местных жителей, и не зря: проверка выявила сильное загрязнение водоема.Мероприятия по ликвидации последствий работы комбината были прописаны в госпрограмме «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы».«Ожидаемым результатом мероприятий является рекультивация нарушенных земель, защита подземных и поверхностных вод; сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением», - пишет суд.Однако, как видно, избавиться от экологической «язвы» за эти годы не удалось.Сказать, что власти Бурятии все это время ничего не делали, нельзя. С чем соглашаются и судьи Верховного суда, которые пишут, что с 2012 года между Минприроды России и правительством республики заключались соглашения о выделении субсидий на ликвидацию последствий. Причем речь идет о сотнях миллионов рублей. С 2012 по 2016 год общая сумма выделенных денег перевалила за миллиард рублей.Очередное соглашение между Минприроды России и правительством Бурятии было подписано 27 декабря 2019 года. Федералы обязались софинансировать ликвидацию экологического ущерба в 2020 - 2022 годах. Но для этого власти региона должны были провести ряд работ. Но что-то пошло не так, и в итоге в дело вмешалась природоохранная прокуратура.«В ходе проведенной Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что мероприятия по ликвидации экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината до настоящего времени не реализованы», - пишет Верховный суд Бурятии.Если быть точнее, то власти региона, по мнению ведомства, не выполнили мероприятия по выявлению, оценке и ликвидации накопленного вреда. Грубо говоря, не оценили ущерб, перед тем как просить денег на его устранение. А также не внесли загрязненную территорию в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.«На момент вынесения обжалуемого судебного решения данный объект не был поставлен на соответствующий учет, следовательно, не выявлен и не оценен, - пишет суд, - отсутствуют сведения об объеме загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности; площади территорий и акваторий, на которых расположен объект накопленного вреда окружающей среде, категории и видах разрешенного использования земель; уровне и объеме негативного воздействия на окружающую среду, включая способность загрязняющих веществ к миграции в иные компоненты природной среды, возможность загрязнения водных объектов, в том числе являющихся источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникновения экологических рисков».Сначала межрайонный природоохранный прокурор обратился в Советский районный суд, который удовлетворил его иск. В результате первая инстанция признала непринятие правительством мер по выявлению и оценке объекта незаконным, обязала региональные власти в течение 18 месяцев с момента вступления решения в силу провести эти работы, а в течение 20 месяцев – передать в Минприроды России сведения, необходимые для включения объекта в государственный реестр.Правительство и Минприроды Бурятии с этим решением не согласились и подали апелляционную жалобу в Верховный суд республики. Где рассказали, что, во-первых, региональные власти «вправе, но не обязаны предпринимать меры по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде». Во-вторых, что заключен ряд госконтрактов по ликвидации последствий работы комбината, то есть работа идет.Однако Верховный суд, внимательно исследовав доводы сторон, не нашел оснований менять решение суда первой инстанции и оставил его в силе.Таким образом, правительство Бурятии в ближайшие полтора года должно изыскать средства в бюджете, который и так урезан по многим направлениям из-за борьбы с ковидом. И провести требуемые прокуратурой работы.Ускорит ли это ликвидацию экологической «язвы» Закаменского района, пока непонятно. Но в любом случае с таким катастрофическим загрязнением нужно что-то делать, иначе последствия для жителей и экологии Байкала могут быть очень серьезными.Станислав Сергеев, «Номер один».Фото: http://russianstock.ru

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