В Улан-Удэ проверяется обрушение на ребенка кровли наркодиспансера

Бездействию должностных лиц Республиканского наркологического диспансера будет дана объективная правовая оценка



В Бурятии на новостных сайтах появилась информация об обрушении 14 июля конструкции кровли Республиканского наркодиспансера. Обломками фрагмента кровли придавило находившегося рядом ребенка, которого с травмами головы доставили в больницу. У него диагностировала закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.



Поскольку в публикациях содержатся сведения о халатности должностных лиц учреждения здравоохранения, которые плохо исполняли административно-хозяйственные полномочия, связанные с содержанием здания диспансера в нормальном состоянии, отвечающем требованиям безопасности, то по этому факту начата доследственная проверка.



В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, а бездействию ответственных должностных лиц Республиканского наркологического диспансера будет дана объективная правовая оценка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



А в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению правил содержания зданий, сооружений и прилегающей территории государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер» министерства здравоохранения республики, порядку осуществления контроля со стороны должностных лиц, отметили в прокуратуре Бурятии.



Фото: economy.buryatia.ru/minstroy



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