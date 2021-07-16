Глава Бурятии объявил о маленькой победе над ковидом

В республике началось сокращение коек для больных с коронавирусом



Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Фейсбуке выступил с оптимистичным заявлением. Он сообщил, что две недели самоизоляции дали ожидаемый эффект, и сегодня «можно говорить о маленькой, но очень важной победе».

«У нас уменьшилась потребность в госпитализации пациентов с коронавирусом. На сегодня в наших стационарах получает лечение на 742 пациента меньше по сравнению с предыдущей неделей. Нагрузка на амбулаторное звено уменьшилась на 23%», - сообщил руководитель региона.



По словам главы, система здравоохранения начинает постепенно возвращаться в штатный режим работы. С понедельника уже сокщено 755 коек для лечения пациентов с ковид. БСМП, кожно-венерологический диспансер и эндокринологический центр начинают готовиться к плановой работе по своему профилю. А Центр восточной медицины через неделю возобновит работу по реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Также возобновляется плановая госпитализация в стационарах и плановые приемы в поликлиниках, в том числе в детских.



«Друзья, мы все хотим как можно раньше выйти из всех ограничений и вернуть обычный порядок жизни. Я хочу поблагодарить всех, кто ответственно подошел к ограничительным мерам! Если по госпитализации нам удалось добиться относительной стабилизации, то в целом заболеваемость по республике еще остается высокой. Поэтому наша борьба продолжается! Мы видим, что меры профилактики работают – носите, пожалуйста, маски, избегайте мест массового скопления людей, поберегите близких Борьба с ковидом продолжается. Но уже чуть-чуть полегче! Всем здоровья!», - заявил Алексей Цыденов.



Отметим, по данным Роспотребнадзора, за последнее время число заболевших коронавирусом в республике снизилось, однако опуститься ниже 250 новых случаев COVID-19 в сутки пока не удается. Число летальных исходов также уменьшается, однако продолжает оставаться достаточно высоким. Так, за прошедшие сутки в республике скончались



Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Фейсбуке «У нас уменьшилась потребность в госпитализации пациентов с коронавирусом. На сегодня в наших стационарах получает лечение на 742 пациента меньше по сравнению с предыдущей неделей. Нагрузка на амбулаторное звено уменьшилась на 23%», - сообщил руководитель региона.По словам главы, система здравоохранения начинает постепенно возвращаться в штатный режим работы. С понедельника уже сокщено 755 коек для лечения пациентов с ковид. БСМП, кожно-венерологический диспансер и эндокринологический центр начинают готовиться к плановой работе по своему профилю. А Центр восточной медицины через неделю возобновит работу по реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Также возобновляется плановая госпитализация в стационарах и плановые приемы в поликлиниках, в том числе в детских.«Друзья, мы все хотим как можно раньше выйти из всех ограничений и вернуть обычный порядок жизни. Я хочу поблагодарить всех, кто ответственно подошел к ограничительным мерам! Если по госпитализации нам удалось добиться относительной стабилизации, то в целом заболеваемость по республике еще остается высокой. Поэтому наша борьба продолжается! Мы видим, что меры профилактики работают – носите, пожалуйста, маски, избегайте мест массового скопления людей, поберегите близких Борьба с ковидом продолжается. Но уже чуть-чуть полегче! Всем здоровья!», - заявил Алексей Цыденов.Отметим, по данным Роспотребнадзора, за последнее время число заболевших коронавирусом в республике снизилось, однако опуститься ниже 250 новых случаев COVID-19 в сутки пока не удается. Число летальных исходов также уменьшается, однако продолжает оставаться достаточно высоким. Так, за прошедшие сутки в республике скончались еще 13 больных коронавирусом Фото: с личной страницы Алексея Цыденова в Фейсбуке

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