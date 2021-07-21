В Улан-Удэ нашли исторический артефакт в образовавшемся провале на БКМ

Он принадлежал советским строителям



Власти Улан-Удэ пообещали засыпать и утрамбовать провал грунта на газоне бульвара Карла Маркса, образовавшийся после ливней.

«Администрации Октябрьского района и Комитету городского хозяйства поручено оперативно устранить обвал и восстановить зону», сообщили в пресс-службе мэрии.



При этом в мэрии уточнили, что в районе провала в земле был обнаружен остов вагонетки организации, которая застраивала микрорайон в 1960-е годы.



«Вагонетку забрали, коммуникации не повреждены», добавили в городской администрации.



Фото: мэрия Улан-Удэ При этом в мэрии уточнили, что в районе провала в земле был обнаружен остов вагонетки организации, которая застраивала микрорайон в 1960-е годы.«Вагонетку забрали, коммуникации не повреждены», добавили в городской администрации.Фото: мэрия Улан-Удэ

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