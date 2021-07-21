Виталий Шальков назначен замминистра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии

Он – победитель конкурса на эту должность, возглавит Комитет по развитию предпринимательства



Заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии, председателем Комитета по развитию предпринимательства назначен Виталий Шальков. Постановление о назначении подписал первый вице-премьер правительства республики Всеволод Мухин 20 июля. С этой даты Виталий Шальков приступил к своим обязанностям, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



С сентября 2020 года Виталий Шальков занимал должность начальника отдела обрабатывающей промышленности в министерстве.



Виталий Алексеевич Шальков родился 23 августа 1977 года в селе Бичура. В 1999 году окончил экономический факультет Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова по специальности - бухгалтерский учет и аудит, в 2018 - Национальный институт бизнеса в Москве.



В разные годы он работал в министерстве экономики Бурятии, возглавлял отдел организации торгов и отдел аренды муниципального имущества Комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ, являлся заместителем председателя Комитета по землепользованию и градостроительной политике Улан-Удэ. Он также работал заместителем директора Бурятского филиала «Военно-страховой компании», заместителем директора Бурятского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации», заместителем главного врача по хозяйственным вопросам Детской республиканской клинической больницы», управляющим проектами в АПК Фонда регионального развития Бурятии.



У нового замминистра есть опыт работы в районной администрации, где он курировал вопросы развития экономики, земельных и имущественных отношений в должности первого заместителя руководителя администрации Тарбагатайского района». В 2019 году избирался председателем Тарбагатайского районного совета депутатов.







Фото: egov-buryatia.ru Заместителем министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии, председателем Комитета по развитию предпринимательства назначен Виталий Шальков. Постановление о назначении подписал первый вице-премьер правительства республики Всеволод Мухин 20 июля. С этой даты Виталий Шальков приступил к своим обязанностям, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.С сентября 2020 года Виталий Шальков занимал должность начальника отдела обрабатывающей промышленности в министерстве.Виталий Алексеевич Шальков родился 23 августа 1977 года в селе Бичура. В 1999 году окончил экономический факультет Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова по специальности - бухгалтерский учет и аудит, в 2018 - Национальный институт бизнеса в Москве.В разные годы он работал в министерстве экономики Бурятии, возглавлял отдел организации торгов и отдел аренды муниципального имущества Комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ, являлся заместителем председателя Комитета по землепользованию и градостроительной политике Улан-Удэ. Он также работал заместителем директора Бурятского филиала «Военно-страховой компании», заместителем директора Бурятского филиала ОАО «Вымпел-Коммуникации», заместителем главного врача по хозяйственным вопросам Детской республиканской клинической больницы», управляющим проектами в АПК Фонда регионального развития Бурятии.У нового замминистра есть опыт работы в районной администрации, где он курировал вопросы развития экономики, земельных и имущественных отношений в должности первого заместителя руководителя администрации Тарбагатайского района». В 2019 году избирался председателем Тарбагатайского районного совета депутатов. Как сообщал «Номер один» , итоги конкурса на должность заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций – председателя Комитета по развитию предпринимательства были поведены в июне. Конкурс вызвал небывалый ажиотаж. Желающих работать под началом министра Антона Виноградова оказалось несколько десятков, 39 из них допустили ко второму этапу конкурса. В их числе оказались и весьма известные персоны. Это, например, бывший руководитель КУИ Улан-Удэ, а ныне начальник городского центра занятости населения Анастасия Кузовлева. Также в числе соискателей заветной должности были зампред Комитета государственной службы и кадровой политики администрации главы РБ Анна Егорова (дочь бывшего первого зампреда правительства Иннокентия Егорова), руководитель аппарата Народного Хурала Жамсо Гунзынов и Бато Сангадиев – сын бывшего министра экономики Зандры Сангадиева.Фото: egov-buryatia.ru

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