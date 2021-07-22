Прокуратура Бурятии проверила готовность окрестностей Улан-Удэ к наводнению

Органам власти напомнили о необходимости принятия превентивных мер



Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова провела выездное заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Оно прошло на территории вблизи садового некоммерческого товарищества «Черемушки» Советского района Улан-Удэ и в селе Сотниково.

В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления.



«Рабочей группой рассмотрены вопросы готовности сил и средств, формирования пунктов временного размещения, проведения предупредительных мероприятий, в том числе берегоукрепления реки Селенга. По результатам работы группы органы власти ориентированы на своевременное информирование населения в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации, принятие превентивных мер, направленных на недопущение затопления прибрежных территорий», сообщили в надзорном ведомстве.



Также прокуратура республики обеспечивает исполнение ранее внесенных требований. Так, по представлению надзорщиков, внесенному в правительство, региональным министерством природных ресурсов и экологии заключен контракт на выполнение работ по берегоукреплению Селенги.



Напомним, вчера мэр Улан-Удэ сообщил, что для защиты левобережья Улан-Удэ от подтопления



«Во время недавнего рабочего выезда оценивали паводковую ситуацию на реке Селенга в городской черте. Ситуация там напряженная. Поэтому приняли решение о защите низменных участков левобережья с помощью насыпи. Создадим насыпь из бутового камня и песчано-гравийной смеси более полутора метров высотой и протяжённостью почти 2,5 тысячи метров. Участки поднимем вдоль улиц Блюхера, Урожайная, пер. Грачевский, ул. 19 СНТ «Сибиряк, а также усилим защитную насыпь в СОНТ "Судостроитель"», - рассказал градоначальник.



Фото: прокуратура Бурятии В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления.«Рабочей группой рассмотрены вопросы готовности сил и средств, формирования пунктов временного размещения, проведения предупредительных мероприятий, в том числе берегоукрепления реки Селенга. По результатам работы группы органы власти ориентированы на своевременное информирование населения в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации, принятие превентивных мер, направленных на недопущение затопления прибрежных территорий», сообщили в надзорном ведомстве.Также прокуратура республики обеспечивает исполнение ранее внесенных требований. Так, по представлению надзорщиков, внесенному в правительство, региональным министерством природных ресурсов и экологии заключен контракт на выполнение работ по берегоукреплению Селенги.Напомним, вчера мэр Улан-Удэ сообщил, что для защиты левобережья Улан-Удэ от подтопления сделают защитную насыпь «Во время недавнего рабочего выезда оценивали паводковую ситуацию на реке Селенга в городской черте. Ситуация там напряженная. Поэтому приняли решение о защите низменных участков левобережья с помощью насыпи. Создадим насыпь из бутового камня и песчано-гравийной смеси более полутора метров высотой и протяжённостью почти 2,5 тысячи метров. Участки поднимем вдоль улиц Блюхера, Урожайная, пер. Грачевский, ул. 19 СНТ «Сибиряк, а также усилим защитную насыпь в СОНТ "Судостроитель"», - рассказал градоначальник.Фото: прокуратура Бурятии

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