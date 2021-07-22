В Этномузее Бурятии объявили сбор вкусняшек для животных

Жителей просят привезти траву или овощи для обитателей живого уголка





В Этнографическом музее народов Забайкалья объявили сбор угощений для местных обитателей живого уголка.



- Дорогие друзья, объявляем сбор вкусняшек для животных Этнозоосада. Если у Вас есть возможность привезти свежескошенную траву (за чертой города), ботву овощей, будем вам благодарны, - сообщили в группе сообщества.



Сотрудники музея добавили, что таким образом можно разбавить рацион животных необходимыми витаминами.







фото: Этнографический музей народов Забайкалья

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