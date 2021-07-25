Улан-удэнские семьи ищут место для переезда во время путешествий по стране

Люди в поисках всего того, что не нашли в родном городе

Тем, что из Бурятии уезжает все больше молодежи, никого не удивишь. Однако теперь чаще люди делают выбор не только в пользу Москвы и Санкт-Петербурга. Этим летом несколько семей отправились в путешествие по стране в поисках нового жилья. Они ищут комфортное благоустройство города, развитую экономику, доступное жилье, хорошую экологию и все то, чего не нашли в родном Улан-Удэ.Знакомьтесь, семья Горновских: Виктор долгое время работал в телекомпании оператором, а Любовь занимается рекламой в Интернете.- Прошлым летом, гуляя по берегу Байкала, мы с Витей придумали идею. А что если взять минимум вещей, малыша и все наши камеры, сесть в машину и поехать по городам России в поисках нового дома? Как мы можем выбрать город для жизни, если практически нигде не были? Ну и, конечно, было бы круто все это снимать и заливать на YouTube. Тогда эта идея показалась нам безумной и неосуществимой. Но, прожив с ней полгода, мы приняли решение, – рассказывает на своей странице девушка.Первой остановкой стал Иркутск, который покорил пару Горновских своим благоустройством: «Много зелени, две красивые набережные, скверы и парки для прогулок. В Улан-Удэ с местами для прогулок, мягко говоря, беда. Еще нам понравился общий стиль новых микрорайонов. Все новостройки стараются делать в единых цветах. Да и не заметили мы в Иркутске отдельных «одиночных» новостроек – только жилые комплексы с дворами и площадками».Красноярск, насчитывающий чуть больше миллиона жителей, восхитил бывших улан-удэнцев зеленым центром.- Как же нам обидно за наш родной Улан-Удэ. У нас ведь тоже красивая природа. Но ее не хотят облагородить и сделать для людей. Ведь есть Богородский остров и Комсомольский. Можно было бы облагородить их, сделать пешеходные и велодорожки. Организовать досуг: прокат самокатов, детские площадки, кафе. Почему? Просто почему? Мы всего в двух городах побывали, и здесь везде очень классно организованы места для прогулок и отдыха горожан. Станет ли когда-то Улан-Удэ таким же комфортным? Надеемся, что да, – сетует девушка.Далее молодая семья попала в Кемерово - город шахтеров. Сам город показался улан-удэнцам полным контрастов: «Мы, конечно, для переезда его точно не выберем. Здесь мало перспектив, и город, как говорят местные, не для молодежи. А еще тут плохая экология. Хотя в городе больше десяти парков, симпатичные центральные улицы и небольшая набережная. Все остальное - новые микрорайоны (в основном очень дешевые и непродуманные). Он уютный и удобный, тут можно быстро добраться до всего. И совсем нет ощущения, что живет 550 тыс. человек».В Новосибирске, борющемся за звание столицы Сибири, Виктор и Любовь нашли лишь один плюс - хороший водоем, называемый «Обским морем». На экваторе путешествия молодая семья посетила Тюмень, которая покорила их с первого взгляда: «Тюмень и вправду лучший. Все, с кем нам удалось поговорить, утверждают, что да. Мы уже и сами начали так думать. Пока это лучший вариант из всех, что посмотрели. Здесь хороший уровень жизни, приемлемые цены на недвижимость, нет проблем с садами и работой (нам так сказали). И это первый город, в котором все прохожие говорят только хорошее! Здесь неплохая экология, лучшие дороги, газ».Из недостатков Тюмени улан-удэнцы назвали центр со старыми частными домами, хаотичную новую застройку и слабое озеленение.Интересно, что в большое путешествие семья отправилась с годовалым малышом.- Дорогу Ярослав перенес хорошо, несмотря на всеобщие причитания: «да вы устанете и не доедете». Понимали, что будет тяжело с ребенком. Но продумываем все для того, чтобы его комфорт не пострадал. С собой взяли манеж, в котором он спит, его стульчик и небольшой пакет игрушек. Берем в аренду двухкомнатные квартиры, чтобы он высыпался. Как вечером заснет, мы работаем до часу ночи».Сергей Киприевский – тоже фрилансер и трудится оператором. В дальнюю дорогу на 5 тыс. километров он отправился с женой и двумя детьми. Отправной точкой стала Москва.- Первая остановка на нашем пути - это Чебоксары. Здесь живет дядя моей супруги. Как он нам поведал, Чувашия является дотационной. Средняя зарплата - 15 тысяч, обильное наличие «Лады Приора», похоже, подтверждает это, - делится впечатлениями Сергей.Следующий провинциальный город, куда заехали улан-удэнцы, Йошкор-Ола. Интересно, что в новостях столица Марий-Эл мелькает благодаря бывшему губернатору, который был у власти 16 лет, а недавно его приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу размером около 235 млн рублей.Из крупных городов Сергея привлек Екатеринбург. В городе с населением в 1,5 млн человек средняя зарплата составляет 38 тысяч. Интересно, что при высокой концентрации промышленности чистота воздуха показалась улан-удэнцам одной из лучших в стране.- Цены на недвижимость выше, чем у нас. Двухкомнатная квартира стоит в районе 6 млн.Понравилось, что в новых микрорайонах изначально делают широкие трехполосные проспекты плюс по две полосы вдоль домов для проезда и парковки. К подъездам новостроек не получится подъехать на автомобиле, в том числе жильцам, - все огорожено аккуратными заборчиками, внутри детские площадки, где дети могут безопасно бегать, - отметил Сергей.Оюна и Жаргал Булдаевы недавно вернулись из столицы России. Вдохновленная красотой Москвы пара решила покинуть родной Улан-Удэ и перебраться на запад. Однако дороговизна жизни отпугнула молодоженов, и они решили выбрать место в доступности от столичного региона. Диаметр поиска ограничили 1000 километров. Сюда попали Подмосковье и Золотое кольцо – от Владимира до Ростова. Жаргал – банковский работник, по работе он объездил в командировках многие регионы.- Я прожил в Ростове два года. По сравнению с Бурятией, это заграница. Совершенно другая природа, архитектура, климат и, конечно, люди. Южане – это какая-то другая нация. Импульсивные, но отходчивые. Меня здесь принимали за сурового брутального сибиряка. Сам Ростов понравился, на юге много фруктов и овощей. Как бурят, скучал по хорошей говядине и баранине – здесь она невкусная и дорогая, народ ест свинину и курицу, - рассказывает Жаргал.Во Владимире молодым улан-удэнцам понравилась близость к Москве.- Сам город маленький и компактный. Несмотря на то, что Владимир – туристический центр, в нем просто огромное количество крупных предприятий: от машиностроительной и пищевой промышленности до производства стекла и полимеров. У меня сюда перебрался брат, работает инженером-технологом, зарплата - почти 80 тысяч. В этом году жилье даже дешевле, чем в Улан-Удэ, - говорит Жаргал.Как ни странно, пандемия лишь усилила миграцию – вслед за молодыми специалистами из Бурятии уезжают и молодые семьи. Именно желание дать детям жизнь в условиях хорошей экологии, комфортную среду и достойное образование толкает людей на переезд. «Родина у тебя одна – Россия, а Бурятия – это место, где ты родился», - все чаще говорят покинувшие республики жители.Леонид Григорьев, «Номер один».