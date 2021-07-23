Жители Бурятии отругали солиста известной группы Little big из-за слов о Байкале

«Вали к себе и пей воду из Москвы-реки», - возмущаются горожане

В местных пабликах распространились видеоролики, снятые музыкантами из известной российской группы Little big. Солист Илья Прусикин и вокалистка Софья Таюрская вчера вечером рассказали в соцсетях, что проезжают Бурятию. Музыканты отведали сибирской клубники, а затем отправились на Байкал. С озера Илья снял другой видеоролик.- Мы на Байкале! Это самое чистое озеро в мире (переводит камеру на воду с желтой пеной). Прямо бери и пей, прямо оттуда (мат), - выругался певец.В комментариях популярного паблика «Весь Улан-Удэ» жители Бурятии объяснили певцу, что желтоватая пена образовалась из-за цветения растений, и в ней нет ничего опасного. Многие приняли близко к сердцу слова о любимом озере.- Это природное явление - пыльца сосен. Сейчас ее уже нет на Байкале. Можно было сначала спросить у местных, прежде чем материться, - пишет улан-удэнка.- Это настой пыльцы и трав, пей, - советуют там же.- Вали к себе и пей воду из Москвы-реки, - ругаются в паблике.- Если человек не может отличить грязь от пыльцы, то лучше бы промолчал, чем показывать свой уровень знаний, - возмущается горожанин.Впрочем, другие жители вступились за кумиров и призвали комментаторов угомониться.- Может, он хочет привлечь внимание общественности, таким образом, а не выразить недовольство, - предполагает горожанка.- Как вариант, но не очень удачно, - отвечают ей в комментариях.- На самом деле Байкал загажен... Вчера были в Горячинске, это просто ужас. Весь берег засран. Валяются окурки, зажигалки, остатки еды, даже шприц нашли прямо возле воды. В воде бутылки плавают, пакеты... Это ужас... Собрали в пакеты что влезло, вывезли. Но это только самая малая часть, - высказывается жительница.- Вы что такие, понять не могу? Вы что нападаете сразу?! «Вали к себе, вали к себе»! Человек переживает о чужом достоянии на этом спасибо! Вы почему всегда смотрите на ситуацию с одной стороны и обиженно истерить начинаете ? - возмущаются в ответ.фото: скриншот из видео "Весь Улан-Удэ"